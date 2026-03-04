ЦСУ опубликовало статистику по средним зарплатам в стране: любопытные цифры

В 2025 году средняя месячная зарплата «на руки» (нетто) за полную ставку в Латвии составила 1346 евро. Это на 10,2% больше, чем в 2024 году. Реальный рост с учётом инфляции — 6,3%. Нетто-зарплата составила 74,1% от брутто, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LSM.

Средняя брутто-зарплата достигла 1815 евро (+129 евро или +7,7% за год), почасовая оплата — 12,27 евро (+7,9%). Медиана брутто — 1462 евро (+7,7%), медиана нетто — 1117 евро (+12,2%). В частном секторе рост был быстрее (8,1%), но средний уровень выше в госсекторе (1863 евро против 1800 евро в частном).

Среди наиболее высокооплачиваемых отраслей были финансовая и страховая деятельность — 3077 евро, информационные и коммуникационные услуги — 2861 евро, профессиональные, научные и технические услуги — 2319 евро, энергетика — 2313 евро, госуправление — 2103 евро, добывающая промышленность и разработка карьеров — 2009 евро, здравоохранение и социальный уход — 1841 евро, а также водоснабжение, управление сточными водами и отходами — 1839 евро.

Самая низкая средняя заработная плата за работу на полной ставке была в сфере размещения и общественного питания — 1190 евро до уплаты налогов.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

