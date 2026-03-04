Средняя брутто-зарплата достигла 1815 евро (+129 евро или +7,7% за год), почасовая оплата — 12,27 евро (+7,9%). Медиана брутто — 1462 евро (+7,7%), медиана нетто — 1117 евро (+12,2%). В частном секторе рост был быстрее (8,1%), но средний уровень выше в госсекторе (1863 евро против 1800 евро в частном).

Среди наиболее высокооплачиваемых отраслей были финансовая и страховая деятельность — 3077 евро, информационные и коммуникационные услуги — 2861 евро, профессиональные, научные и технические услуги — 2319 евро, энергетика — 2313 евро, госуправление — 2103 евро, добывающая промышленность и разработка карьеров — 2009 евро, здравоохранение и социальный уход — 1841 евро, а также водоснабжение, управление сточными водами и отходами — 1839 евро.

Самая низкая средняя заработная плата за работу на полной ставке была в сфере размещения и общественного питания — 1190 евро до уплаты налогов.