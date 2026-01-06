Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Исследование провела команда под руководством профессора Tristan Rawling из University of Technology Sydney. Работа опубликована в престижном журнале Chemical Science и уже названа одной из самых интересных за неделю.

Суть идеи проста и опасна — именно поэтому раньше она была запрещена. Учёные давно знают вещества, которые мешают митохондриям работать эффективно. В результате клетки начинают тратить больше топлива и выделять энергию в виде тепла, а не запасать её. Калории буквально «сгорают».

Проблема в том, что первые такие вещества были смертельно опасны. Самый известный пример — химикат DNP, из-за которого ещё сто лет назад рабочие худели… и умирали от перегрева. В 1930-х его даже продавали как средство для похудения, но быстро запретили: разница между «работающей» и смертельной дозой была минимальной.

Теперь учёные утверждают, что нашли обходной путь. Они разработали «мягкие» версии этих соединений, которые слегка увеличивают расход энергии, но не доводят клетки до критического перегрева. В лабораторных условиях некоторые из новых молекул заставляли митохондрии работать активнее — без повреждения клеток и без сбоя производства жизненно важной энергии (АТФ).

Образно процесс сравнивают с гидроэлектростанцией:

обычно вода крутит турбины и даёт электричество,

а «разъединители» создают контролируемую утечку — часть энергии уходит в тепло.

Старые препараты делали огромную дыру в «плотине». Новые — лишь слегка приоткрывают клапан.

Есть и дополнительный эффект. Такие мягкие соединения могут снижать окислительный стресс, а значит — потенциально замедлять возрастные процессы и снижать риск нейродегенеративных заболеваний. Пока это лишь гипотеза, но она уже вызывает интерес у исследователей.

Важно подчеркнуть: это ранняя стадия исследований. До таблеток в аптеках — годы, если не десятилетия. Но сам подход уже называют возможной альтернативой популярным препаратам для снижения веса, которые требуют инъекций и часто сопровождаются побочными эффектами.

Проще говоря, учёные снова полезли в опасную зону —

но на этот раз с термостатом, а не с кувалдой.

Если метод подтвердит безопасность, он может изменить саму идею лечения ожирения: не подавлять аппетит, а заставлять организм тихо тратить лишнюю энергию.