Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Редакция PRESS 6 января, 2026 17:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Исследование провела команда под руководством профессора Tristan Rawling из University of Technology Sydney. Работа опубликована в престижном журнале Chemical Science и уже названа одной из самых интересных за неделю.

Суть идеи проста и опасна — именно поэтому раньше она была запрещена. Учёные давно знают вещества, которые мешают митохондриям работать эффективно. В результате клетки начинают тратить больше топлива и выделять энергию в виде тепла, а не запасать её. Калории буквально «сгорают».

Проблема в том, что первые такие вещества были смертельно опасны. Самый известный пример — химикат DNP, из-за которого ещё сто лет назад рабочие худели… и умирали от перегрева. В 1930-х его даже продавали как средство для похудения, но быстро запретили: разница между «работающей» и смертельной дозой была минимальной.

Теперь учёные утверждают, что нашли обходной путь. Они разработали «мягкие» версии этих соединений, которые слегка увеличивают расход энергии, но не доводят клетки до критического перегрева. В лабораторных условиях некоторые из новых молекул заставляли митохондрии работать активнее — без повреждения клеток и без сбоя производства жизненно важной энергии (АТФ).

Образно процесс сравнивают с гидроэлектростанцией:
обычно вода крутит турбины и даёт электричество,
а «разъединители» создают контролируемую утечку — часть энергии уходит в тепло.

Старые препараты делали огромную дыру в «плотине». Новые — лишь слегка приоткрывают клапан.

Есть и дополнительный эффект. Такие мягкие соединения могут снижать окислительный стресс, а значит — потенциально замедлять возрастные процессы и снижать риск нейродегенеративных заболеваний. Пока это лишь гипотеза, но она уже вызывает интерес у исследователей.

Важно подчеркнуть: это ранняя стадия исследований. До таблеток в аптеках — годы, если не десятилетия. Но сам подход уже называют возможной альтернативой популярным препаратам для снижения веса, которые требуют инъекций и часто сопровождаются побочными эффектами.

Проще говоря, учёные снова полезли в опасную зону —
но на этот раз с термостатом, а не с кувалдой.

Если метод подтвердит безопасность, он может изменить саму идею лечения ожирения: не подавлять аппетит, а заставлять организм тихо тратить лишнюю энергию.

 

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Читать
Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

Выбор редакции 20:43

Выбор редакции 0 комментариев

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Читать

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Читать

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

Читать

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

Читать

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией

Мир 20:14

Мир 0 комментариев

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

Читать

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

Читать