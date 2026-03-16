«Я не хочу никого обижать, но…» Видео с набережной Мукусалас в Риге возмутило зрителей (18+) (4)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 08:45

Выбор редакции

В соцсетях набирает популярность видео, в котором показано, насколько халтурно выполнено бетонное ограждение на новой набережной Мукусалас - человек подходит и пальцами, не используя никаких инструментов, демонстрирует, как крошится бетон.

"Кто ответит за это? Это 20 миллионов, выброшенных на ветер. Как вообще что-то такое можно было принять? Без комментариев!" - пишет пользователь с ником Tiesa, перепостивший ролик из "Тиктока".

Как уточняется в комментариях, это находится "на берегу Даугавы напротив художественной галереи, со стороны Национальной библиотеки, как перейдёшь по Каменному мосту, сразу налево".

Многих возмутило, что в видео много мата - фактически оно почти целиком из него и состоит. Автора явно переполняют разного рода эмоции. 

Не остались равнодушными и комментаторы:

- Фирма кореша сделала, теперь у каждого частный дом, что вам, завидно, что сами так хорошо заработать не умеете!!! Так повсюду, коррупция на стройплощадках.

-Ну ведь это мелочь! Зато есть одна мощно прогрессивная велодорожка! А если какой-нибудь "велораст" ввалится в Даугаву - ну, пофиг! Но пешеходы-то там ходить не будут, им там всё равно ловить нечего. 20 миллионов - ну это же сущая мелочь по сравнению с Rail Baltic, "золотой сваей" или содержанием Фонда общественной интеграции. Так что всё норм!

- Очередная прогрессивная гордость! "Прогрессивные", признайте уже один раз, что вы ничего не умеете! 

- При разваливающейся городской инфраструктуре потратить 20 лямов в месте, где ходят максимум 5 человек в день, потому что там нежилой район, это, мягко говоря, очень прогрессивно. Ясно, что это был проект Кирсиса, увы, пришлось поделиться с "Прогрессивными", но всё равно бабла подняли.

- Рижская дума, не берите в голову. На арматуре эта х...я лет десять продержится. Потом обрушится в Реку Судьбы. А там уже часть из вас будет на пенсии, остальные - в Сейме с иммунитетом. Пох...

- Клейнбергс, это ваша "работа"?

- Колхоз конкретный! А те, кто принимал, такие же бараны!

- Не ответит никто, потому что в этом лузерском самоуправлении единственная ценность - ворованные деньги. Даже при Ушакове так нагло не пи...дили.

- Даже совки так не строили!

- Рабочие не виноваты. Такие же самые, уж точно не другие, строят выдающиеся проекты в Сингапуре или Дубае. Виноваты те неумёхи, бестолочи, идиоты и аферисты, которые руководят и ведут надзор за строительным процессом от начала до конца, финансируют, но качества не требуют.

- Это такая латвийская специфика, что сразу и всегда рабочие виноваты, никогда - организаторы работ, и что ответственность строителя - самая последняя, без малого строитель - страдалец и заложник обстоятельств. И бог знает, насколько длинной тут ещё была цепочка субподрядчиков.

- Немножко украли цемент. Кому-то в Марупе продали.

- Строителем теперь может быть кто угодно с улицы. Когда-то нужно было хотя бы образование в ПТУ. Вообще, какой объект сдан без исправлений, устранения дефектов? Не помню.

- В осенние заморозки бетонировали?

- На этом променаде Мукусалас с кривыми перилами и уже крошащимся бетоном (за 20 миллионов, если что ) так и просится установить инсталляцию - восковые фигуры Клейнберга и Котелло, прикованные к этим перилам наручниками...

Что интересно, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, которого в комментариях не только упоминали, но и отмечали тэгом, тоже ответил:

"Подрядчику ещё в прошлом году была предъявлена претензия по поводу качества отдельных работ. Самоуправление поручило устранить выявленные недочёты с началом строительного сезона".

Этот его ответ публику очень возмутил:

- Честное слово, не думал, что когда-нибудь так скажу, но пусть лучше Нил будет мэром, чем всякие Виестурсы, Мартиньши и прочие не живущие в Риге слабаки/бестолочи. Ушаков достал по самое не могу, но город при нём не был ТАКИМ ЗАПУЩЕННЫМ. Те, кто обещал Ригу развивать, её запустили.

- Почему сразу нельзя сделать хорошо?

 

 

 

 

 

 

 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

