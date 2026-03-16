"Кто ответит за это? Это 20 миллионов, выброшенных на ветер. Как вообще что-то такое можно было принять? Без комментариев!" - пишет пользователь с ником Tiesa, перепостивший ролик из "Тиктока".

Как уточняется в комментариях, это находится "на берегу Даугавы напротив художественной галереи, со стороны Национальной библиотеки, как перейдёшь по Каменному мосту, сразу налево".

Многих возмутило, что в видео много мата - фактически оно почти целиком из него и состоит. Автора явно переполняют разного рода эмоции.

Не остались равнодушными и комментаторы:

- Фирма кореша сделала, теперь у каждого частный дом, что вам, завидно, что сами так хорошо заработать не умеете!!! Так повсюду, коррупция на стройплощадках.

-Ну ведь это мелочь! Зато есть одна мощно прогрессивная велодорожка! А если какой-нибудь "велораст" ввалится в Даугаву - ну, пофиг! Но пешеходы-то там ходить не будут, им там всё равно ловить нечего. 20 миллионов - ну это же сущая мелочь по сравнению с Rail Baltic, "золотой сваей" или содержанием Фонда общественной интеграции. Так что всё норм!

- Очередная прогрессивная гордость! "Прогрессивные", признайте уже один раз, что вы ничего не умеете!

- При разваливающейся городской инфраструктуре потратить 20 лямов в месте, где ходят максимум 5 человек в день, потому что там нежилой район, это, мягко говоря, очень прогрессивно. Ясно, что это был проект Кирсиса, увы, пришлось поделиться с "Прогрессивными", но всё равно бабла подняли.

- Рижская дума, не берите в голову. На арматуре эта х...я лет десять продержится. Потом обрушится в Реку Судьбы. А там уже часть из вас будет на пенсии, остальные - в Сейме с иммунитетом. Пох...

- Клейнбергс, это ваша "работа"?

- Колхоз конкретный! А те, кто принимал, такие же бараны!

- Не ответит никто, потому что в этом лузерском самоуправлении единственная ценность - ворованные деньги. Даже при Ушакове так нагло не пи...дили.

- Даже совки так не строили!

- Рабочие не виноваты. Такие же самые, уж точно не другие, строят выдающиеся проекты в Сингапуре или Дубае. Виноваты те неумёхи, бестолочи, идиоты и аферисты, которые руководят и ведут надзор за строительным процессом от начала до конца, финансируют, но качества не требуют.

- Это такая латвийская специфика, что сразу и всегда рабочие виноваты, никогда - организаторы работ, и что ответственность строителя - самая последняя, без малого строитель - страдалец и заложник обстоятельств. И бог знает, насколько длинной тут ещё была цепочка субподрядчиков.

- Немножко украли цемент. Кому-то в Марупе продали.

- Строителем теперь может быть кто угодно с улицы. Когда-то нужно было хотя бы образование в ПТУ. Вообще, какой объект сдан без исправлений, устранения дефектов? Не помню.

- В осенние заморозки бетонировали?

- На этом променаде Мукусалас с кривыми перилами и уже крошащимся бетоном (за 20 миллионов, если что ) так и просится установить инсталляцию - восковые фигуры Клейнберга и Котелло, прикованные к этим перилам наручниками...

Что интересно, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, которого в комментариях не только упоминали, но и отмечали тэгом, тоже ответил:

"Подрядчику ещё в прошлом году была предъявлена претензия по поводу качества отдельных работ. Самоуправление поручило устранить выявленные недочёты с началом строительного сезона".

Этот его ответ публику очень возмутил:

- Честное слово, не думал, что когда-нибудь так скажу, но пусть лучше Нил будет мэром, чем всякие Виестурсы, Мартиньши и прочие не живущие в Риге слабаки/бестолочи. Ушаков достал по самое не могу, но город при нём не был ТАКИМ ЗАПУЩЕННЫМ. Те, кто обещал Ригу развивать, её запустили.

- Почему сразу нельзя сделать хорошо?