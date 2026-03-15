Трамп: с Зеленским сложнее договариваться, чем с Путиным

По словам американского президента, с Зеленским "гораздо труднее договориться", чем с Путиным. Трамп также отверг предложение Зеленского помочь США и их союзникам в перехвате иранских беспилотников на Ближнем Востоке. "Последний человек, от которого нам нужна помощь, - это Зеленский", - сказал американский президент.

Проблемы с местом проведения переговоров

Последний раунд переговоров между Россией, Украиной и США прошел в Женеве 17-18 февраля. Следующая встреча планировалась в начале марта в Абу-Даби, но 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном.

Зеленский заявил о готовности Киева к новому раунду переговоров, предложив встречу 18-19 марта, но согласовать место не удалось: американская сторона настаивала на встрече на своей территории - в Майами или Вашингтоне. Зеленский согласился. Со своей стороны Россия предложила Турцию или Швейцарию, но американцы отказались, ссылаясь на то, что война на Ближнем Востоке запрещает им выезжать с территории своей страны.

На фоне фактического закрытия Ормузского пролива - ключевого маршрута мировых поставок нефти и до 20% морского экспорта сжиженного природного газа - цены на нефть марки Brent поднимались до 120 долларов за баррель. Трамп временно разрешил закупки российской нефти, загруженной на суда до 12 марта. В интервью NBC он пообещал, что как только нефтяной кризис завершится, санкции против России "будут возвращены".