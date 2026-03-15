Трамп: с Зеленским сложнее договариваться, чем с Путиным

15 марта, 2026 14:32

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот не стремится к заключению мирного соглашения. "Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", - сказал Трамп в интервью NBC News, обнародованном в воскресенье, 15 марта.

По словам американского президента, с Зеленским "гораздо труднее договориться", чем с Путиным. Трамп также отверг предложение Зеленского помочь США и их союзникам в перехвате иранских беспилотников на Ближнем Востоке. "Последний человек, от которого нам нужна помощь, - это Зеленский", - сказал американский президент.

Проблемы с местом проведения переговоров

Последний раунд переговоров между Россией, Украиной и США прошел в Женеве 17-18 февраля. Следующая встреча планировалась в начале марта в Абу-Даби, но 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном.

Зеленский заявил о готовности Киева к новому раунду переговоров, предложив встречу 18-19 марта, но согласовать место не удалось: американская сторона настаивала на встрече на своей территории - в Майами или Вашингтоне. Зеленский согласился. Со своей стороны Россия предложила Турцию или Швейцарию, но американцы отказались, ссылаясь на то, что война на Ближнем Востоке запрещает им выезжать с территории своей страны.

На фоне фактического закрытия Ормузского пролива - ключевого маршрута мировых поставок нефти и до 20% морского экспорта сжиженного природного газа - цены на нефть марки Brent поднимались до 120 долларов за баррель. Трамп временно разрешил закупки российской нефти, загруженной на суда до 12 марта. В интервью NBC он пообещал, что как только нефтяной кризис завершится, санкции против России "будут возвращены".

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

