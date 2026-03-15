Инициативу представляет Мартиньш Розе. Он поясняет, что цены на топливо в Латвии существенно влияют на семейные бюджеты, расходы предприятий и общий уровень инфляции в стране.

"Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и колебания мирового рынка нефти приводят к резким изменениям цен, на которые не могут повлиять жители Латвии", - заявляет Розе, добавив, что немалую долю цены горючего составляют два эти налога.

Нынешнее урегулирование не предусматривает никаких автоматических постоянных или временных механизмов, позволяющих уменьшить налоговое бремя в случаях чрезвычайного роста глобальных цен, чтобы стабилизировать внутренний рынок, говорится в аннотации к инициативе. В результате растут затраты на транспорт, продукты питания и услуги, сокращается покупательная способность домашних хозяйств и слабеет конкурентоспособность предприятий.

Текущая ситуация особенно отрицательно влияет на жителей регионов, где приходится пользоваться личным транспортом за неимением общественного.

Розе предлагает включить в нормативные акты механизм, который позволял бы Кабмину временно снижать налоги на горючее, если цена нефти на мировом рынке превысит определённый порог.

Уже сообщалось, что Латвия может выпустить на рынок до 40 тысяч тонн резервов нефти, о чём в четверг заявил СМИ министр экономики Виктор Валайнис.

С момента обостроения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля в крупнейших сетях АЗС Латвии средняя цена дизтоплива повысилась примерно на 25%, а 95-го бензина - на 7-9%.