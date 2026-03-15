LAT Пн, 23. Марта
Как думаете, поможет? Начат сбор подписей за временное снижение акциза и НДС на горючее (2)

© LETA 15 марта, 2026 13:30

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv открыт сбор подписей с призывом на время, до 12 месяцев, снизить ставки акцизного налога и НДС на горючее.

Инициативу представляет Мартиньш Розе. Он поясняет, что цены на топливо в Латвии существенно влияют на семейные бюджеты, расходы предприятий и общий уровень инфляции в стране.

"Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и колебания мирового рынка нефти приводят к резким изменениям цен, на которые не могут повлиять жители Латвии", - заявляет Розе, добавив, что немалую долю цены горючего составляют два эти налога.

Нынешнее урегулирование не предусматривает никаких автоматических постоянных или временных механизмов, позволяющих уменьшить налоговое бремя в случаях чрезвычайного роста глобальных цен, чтобы стабилизировать внутренний рынок, говорится в аннотации к инициативе. В результате растут затраты на транспорт, продукты питания и услуги, сокращается покупательная способность домашних хозяйств и слабеет конкурентоспособность предприятий.

Текущая ситуация особенно отрицательно влияет на жителей регионов, где приходится пользоваться личным транспортом за неимением общественного. 

Розе предлагает включить в нормативные акты механизм, который позволял бы Кабмину временно снижать налоги на горючее, если цена нефти на мировом рынке превысит определённый порог.

Уже сообщалось, что Латвия может выпустить на рынок до 40 тысяч тонн резервов нефти, о чём в четверг заявил СМИ министр экономики Виктор Валайнис.

С момента обостроения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля в крупнейших сетях АЗС Латвии средняя цена дизтоплива повысилась примерно на 25%, а 95-го бензина - на 7-9%.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Загрузка

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

