Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Эксперты: экономические связи с Россией можно разорвать до конца года, но…

© Lsm.lv 16 марта, 2026 09:05

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

...но делать это в одиночку, в отрыве от остальных стран ЕС, нет большого смысла. Так оценивают экономисты предложение "Нового единства" полностью прекратить импорт из России и экспорт в РФ до конца нынешнего года, сообщает Латвийское радио.

Поскольку Латвия является частью европейского общего рынка, возможности действовать в одностороннем порядке ограничены, к тому же потоки товаров могут быть попросту перенаправлены через соседние страны. 

Кроме того, эксперты напоминают: близится время выборов в Сейм, поэтому такие заманчивые для многих предложения в политической повестке дня станут появляться всё чаще.

Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис привёл некоторые статистические данные. Импорт из России существенно сократился - его сумма в прошлом году составляла всего около 125 миллионов евро, зато объём экспорта всё ещё значителен: за прошлый год в Россию были вывезены товары на сумму около 962 миллионов евро, в основном алкогольные напитки, текстильные изделия и фармацевтическая продукция.

В целом экспорт в Россию составляет примерно 2,2% ВВП Латвии, так что резкое его прекращение может отрицательно повлиять на экономический рост и даже остановить прирост ВВП. Впрочем, Пургайлис допускает, что после закрытия границы с Россией предприниматели будут искать способы перенаправить экспорт через другие страны.

"По-моему, нет смысла одной стране этот вопрос решать. Решать его надо бы хотя бы как-то на региональном уровне - если не в контексте всей Европы, то как минимум стран Балтии и Скандинавии. На самом деле, удивляет факт, что четыре года с тех пор, как началась война, этот вопрос не поднимался. Лишь после начала публичных дебатов правительство начало об этом думать и пытается принять очень радикальное и резкое решение, которое может отрицательно сказаться на общем экономическом росте", - полагает Пургайлис.

Его коллега из банка Luminor Петерис Страутиньш напомнил, что в торговых вопросах Латвия действует в общих юридических рамках ЕС, включая санкционную политику и таможенный союз, поэтому возможности страны разорвать экономические связи в одностороннем порядке могут быть ограничены, да и многие товары идут через Латвию в Россию транзитом.

"Если наши политики в самом деле хотят мира во всём мире, то, может быть, первое, о чём надо волноваться, это не транзит виски через Латвию, а сокращение потребления ископаемого топлива, поскольку Россия извлекает пользу из нашего потребления нефти и в меньшей степени - газа, даже если они нам ни одного литра не продадут. А через Латвию или через Литву шотландский виски пойдёт в Россию, решающей роли не играет", - считает Страутиньш.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать