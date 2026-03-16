Эксперты: экономические связи с Россией можно разорвать до конца года, но…

Поскольку Латвия является частью европейского общего рынка, возможности действовать в одностороннем порядке ограничены, к тому же потоки товаров могут быть попросту перенаправлены через соседние страны.

Кроме того, эксперты напоминают: близится время выборов в Сейм, поэтому такие заманчивые для многих предложения в политической повестке дня станут появляться всё чаще.

Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис привёл некоторые статистические данные. Импорт из России существенно сократился - его сумма в прошлом году составляла всего около 125 миллионов евро, зато объём экспорта всё ещё значителен: за прошлый год в Россию были вывезены товары на сумму около 962 миллионов евро, в основном алкогольные напитки, текстильные изделия и фармацевтическая продукция.

В целом экспорт в Россию составляет примерно 2,2% ВВП Латвии, так что резкое его прекращение может отрицательно повлиять на экономический рост и даже остановить прирост ВВП. Впрочем, Пургайлис допускает, что после закрытия границы с Россией предприниматели будут искать способы перенаправить экспорт через другие страны.

"По-моему, нет смысла одной стране этот вопрос решать. Решать его надо бы хотя бы как-то на региональном уровне - если не в контексте всей Европы, то как минимум стран Балтии и Скандинавии. На самом деле, удивляет факт, что четыре года с тех пор, как началась война, этот вопрос не поднимался. Лишь после начала публичных дебатов правительство начало об этом думать и пытается принять очень радикальное и резкое решение, которое может отрицательно сказаться на общем экономическом росте", - полагает Пургайлис.

Его коллега из банка Luminor Петерис Страутиньш напомнил, что в торговых вопросах Латвия действует в общих юридических рамках ЕС, включая санкционную политику и таможенный союз, поэтому возможности страны разорвать экономические связи в одностороннем порядке могут быть ограничены, да и многие товары идут через Латвию в Россию транзитом.

"Если наши политики в самом деле хотят мира во всём мире, то, может быть, первое, о чём надо волноваться, это не транзит виски через Латвию, а сокращение потребления ископаемого топлива, поскольку Россия извлекает пользу из нашего потребления нефти и в меньшей степени - газа, даже если они нам ни одного литра не продадут. А через Латвию или через Литву шотландский виски пойдёт в Россию, решающей роли не играет", - считает Страутиньш.