На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что во вторник на строительной площадке на улице Тимотея на ноги мужчине упала металлическая конструкция. По факту полученной производственной травмы начата ведомственная проверка.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA подтвердили, что на месте происшествия помощь была оказана одному человеку, который в стабильном состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

Помощь пострадавшему оказывали одна обычная бригада NMPD и одна специализированная бригада.