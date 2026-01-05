Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?

Редакция PRESS 5 января, 2026 16:05

Пропавший без вести Денис Жоджик найден без признаков жизни, подтвердила Государственная полиция в социальной сети Х. Сотрудники правоохранительных органов благодарят всех, кто откликнулся и помог в поисках. Редакция Press.lv выражает соболезнования родным и близким молодого человека.

Полиция официально пока не называет причину смерти, но среди жителей Даугавпилса звучат версии, что молодой человек утонул. По словам очевидцев, его тело якобы было обнаружено в реке.

Как сообщалось ранее, в Даугавпилсе был объявлен в розыск 16-летний Денис Жоджик. Подросток пропал 4 января около 14:30 — он вышел из дома в микрорайоне Грива и не вернулся домой. По словам матери, Денис был одет в тёмные штаны и тёмную зимнюю куртку. Его мобильный телефон был недоступен.

 

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс (2)

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

