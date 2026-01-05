Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?

PAPILDINĀTS 5. janvārī plkst. 14.54— Valsts policija (@Valsts_policija) January 5, 2026
Bezvēsts prombūtnē bijušais Denis Žodžiks atrasts bez dzīvības pazīmēm.
Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju! https://t.co/z7UKHIZIje
Полиция официально пока не называет причину смерти, но среди жителей Даугавпилса звучат версии, что молодой человек утонул. По словам очевидцев, его тело якобы было обнаружено в реке.
Как сообщалось ранее, в Даугавпилсе был объявлен в розыск 16-летний Денис Жоджик. Подросток пропал 4 января около 14:30 — он вышел из дома в микрорайоне Грива и не вернулся домой. По словам матери, Денис был одет в тёмные штаны и тёмную зимнюю куртку. Его мобильный телефон был недоступен.