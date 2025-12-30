Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года

Год назад еще можно было говорить о строгом разделении западной демократии и авторитарного блока России/Китая и, по крайней мере, об идеологическом противостоянии, но сейчас уже нет никакой ясности, кто на чьей стороне. Российские СМИ буквально ликуют.

«Комсомольская газета» в своем обзоре прошлого года пишет: «Недавно Белый дом опубликовал новую — революционную — стратегию безопасности США: наша страна больше не является угрозой для Америки. Угрозой стала воинственная Европа. Мировоззрение лидера США оказалось ближе к ценностям президента России, чем к ценностям политиков Старого Света. (...) Для Дональда Россия — не враг, а потенциальный партнер в будущих совместных проектах. Потому что он понимает: столкновение двух ядерных держав означало бы апокалипсис. А вот Европа – это бастион либерализма, который необходимо разрушить, чтобы «сделать Америку снова великой».

Надо признать, что это не пустая пропаганда. Это очень точная оценка реальной ситуации. Мировоззрение Трампа и его окружения действительно гораздо ближе к мировоззрению Путина, чем к мировоззрению ведущих европейских политиков, а ненавистная Европа с ее либеральной демократией является источником всех бед. Точно так же думает и Путин. В результате США идеологически ближе к России, Китаю, Саудовской Аравии и Катару, чем к Европе.

Результат этого политического и идеологического хаоса один: глобальный баланс нарушен. Поскольку ослабла только одна сторона – Запад, вероятность глобальной катастрофы возросла, поскольку отдельные игроки могут захотеть воспользоваться этой возможностью, чтобы переделить «глобальный пирог».

Гарантии безопасности больше не действуют

За то, что с 1945 года мир смог избежать крупных глобальных кровопролитий, в первую очередь следует благодарить США. Мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, основывался на том, что США первыми создали атомную бомбу, стали ведущей экономикой мира и были готовы противостоять любым деструктивным, то есть всем недемократическим, авторитарным, тоталитарным силам.

Латвия могла чувствовать себя в этой мировой системе относительно безопасно, поскольку до 2004 года казалось, что потенциальный агрессор еще слаб и не оправился от поражения в холодной войне. В свою очередь, после 2004 года нашу безопасность защищали статья 5 НАТО и ядерный зонтик США. По крайней мере, так нам казалось, и это давало нам достаточно уверенное чувство безопасности.

В 2025 году все резко изменилось. Надежды на то, что изоляционистская, направленная против Европы и НАТО риторика Трампа является лишь предвыборной болтовней, не оправдались. Оказалось, что это его истинная политическая сущность, которая без лишних ухищрений проявилась вскоре после инаугурации 20 января, когда он открыто высказал претензии Дании, Канаде, Мексике, Панаме и другим странам.

Трамп даже не пытался скрыть свое желание сблизиться и уподобиться явным автократам, таким как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Во внешней политике США больше не было места ни поддержке Украины, ни осуждению агрессии России, ни подтверждениям коллективной защиты НАТО. Вместо этого прозвучали различные упреки в адрес Европы. Фактически Европа обозначена не как союзник, а как конкурент или даже противник.

5 декабря на сайте Белого дома была опубликована та самая стратегия национальной безопасности США, о которой с таким восторгом пишет «Комсомольская правда». В этой стратегии на двух страницах повторяются уже высказанные ранее упреки в адрес Европы, но нет ни слова о коллективной защите и гарантиях безопасности НАТО. Подчеркиваю, в ней нет даже намека на то, что США готовы вмешаться в военный конфликт, если он разразится в Европе и угрожать какому-либо члену НАТО.

Это означает, что нужно считаться с новой реальностью, в которой США де-факто отказались от обеспечения существующего мирового порядка, зато приступили к созданию порядка «мира идей» (Трамп: я закончил восемь войн и сейчас закончу девятую), в котором Путин — «хороший парень, я его прекрасно знаю. Я знаю, что он еще добивается успехов в Украине. Он хочет положить конец войне и заключить выгодный мирный договор».

Хотя США по-прежнему являются крупнейшей и могущественной западной державой, они уже не являются лидером Запада. Хотя почти все лидеры западных стран по-прежнему пытаются поддерживать хорошие отношения с Трампом и всячески ему угождают, прежнее доверие между странами утрачено, и восстановить его будет не так просто. Как эта утрата доверия отразится на дальнейших событиях, в том числе экономических, предсказать сложно, но изменения могут быть огромными.

...Ситуация такова, как ее охарактеризовал 25 ноября этого года на Международном форуме по безопасности в Галифаксе антипутинский активист, 13-кратный чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров: «Н-А-Т-О превратилось в четыре отдельных буквы. Больше ничего нет. Это военный союз, который существует только на бумаге».

Различные чиновники заявляют, что на самом деле ничего не изменилось, НАТО сильнее, чем когда-либо, и альянс по-прежнему готов обеспечить гарантии безопасности, которые он на себя взял, не звучат убедительно, пока Трамп не повторит это же самое в явной форме.

Путину надо торопиться, пока «золотая рыбка» не уплыла

Почему 2026 год может оказаться решающим для судьбы человечества? Трамп — это самый ценный подарок судьбы, на который Путин мог надеяться в своих самых смелых мечтах. Путин осознает это, но все равно не собирается идти навстречу своему благодетелю. Он уверен, что Трамп рано или поздно выполнит все его прихоти.

Однако напомним, что 3 ноября 2026 года состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будет переизбрана вся Палата представителей и треть Сената. Политическая традиция показывает, что на этих промежуточных выборах почти всегда худшие результаты показывает партия, президент которой был избран на предыдущих выборах. Это означает, что Республиканская партия Трампа может потерять большинство в Палате представителей и, возможно, даже в Сенате. Это, в свою очередь, сильно ограничит личную власть Трампа. В худшем случае Трампу может даже грозить импичмент.

В Кремле это прекрасно понимают, поэтому утверждение «Трамп рано или поздно будет готов выполнить все прихоти Путина» не совсем точно, поскольку этот срок может быть ограничен до следующего заседания Конгресса США в январе 2027 года. Таким образом, Путин имеет свободу действий только до этой даты. После этого может случиться что угодно. Поэтому Путину нужно поторопиться, пока в Вашингтоне сидит его «золотая рыбка» и еще не уплыла в далекие синие воды".