Нужно ли платить налоги за продажу личных вещей: юрист Юрий Соколовский

Редакция PRESS 6 января, 2026 16:41

Юридическая консультация 0 комментариев

-Нужно ли платить налоги за продажу личных вещей. Многие используют возможность продать ставшие ненужными вещи через интернет-платформы или объявления. При этом часто возникает вопрос, в какой момент такая продажа превращается в коммерческую деятельность, требующую уплаты налогов, - пишет на своей страничке в Фейсбуке юрист Юрий Соколовский.

Согласно закону «О подоходном налоге с населения», доход от продажи личного имущества не облагается налогом.

192) ienākumi no personīgā īpašuma (fiziskajai personai piederošas personiskai lietošanai paredzētas tādas kustamas lietas kā mēbeles, apģērbs un citas kustamas lietas) atsavināšanas

Это относится к движимым вещам, которые принадлежат вам и были предназначены для личного использования: одежда, мебель, детские товары, электроника и другие бытовые предметы.

Вообще суть этой нормы в том, что обычно пользованные вещи не образуют дохода так как продаются ниже цены приобретения.

Главное условие — эти вещи не должны быть специально изготовлены или приобретены для дальнейшей перепродажи. А это уже вопрос интерпретации, где надо быть внимательными.

Существуют четкие критерии, при которых продажа вещей начинает рассматриваться как бизнес:

1. Регулярность и системность: если вы совершаете три и более сделки в год или пять и более сделок в течение трех лет. (Этот критерий обычно не применяется, если вы время от времени продаете свои старые б/у вещи (шкаф, детскую коляску, ношеную одежду)

2. Объем доходов: если общая сумма от сделок превышает 14 229 евро в год (это не касается продажи именно личного имущества, предназначенного для личного пользования).

3. Суть деятельности: если количество вещей или характер действий указывают на то, что целью является систематическое получение прибыли.

Если СГД констатирует хотя бы одну из них, то присылает предупреждение и требование зарегистрировать хозяйственную деятельность с налоговыми последствиями.

1.3 Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos);

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas atbilstoši šā likuma 9.panta pirmās daļas 19.2 punktam;

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Большой брат наблюдает за вами! Работники СГД постоянно просматривают объявления на порталах и соцсетях и собирают информацию о регулярных продавцах.

Если купили кроссовки в интернете, они оказались малы, и вы их перепродали: Это продажа личного имущества. Налог платить не надо.

Если вы купили 5 пар одинаковых кроссовок разных размеров на распродаже и выставили их на продажу: Это может быть интерпретировано как закупка товара для перепродажи. А, следовательно, нужно регистрировать хозяйственную деятельность и платить налог.

Для вашего спокойствия при продаже ценных личных вещей рекомендуется сохранять документы об их изначальном приобретении. Это поможет подтвердить, что вещь была вашей собственностью и использовалась в личных целях.

