«Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну? Как можно так развязывать войну? Весь мир с Венесуэлой! Трамп — диктатор, его нужно изолировать!» — написал он в «X».

На что получил многочисленные комментарии из Латвии.

Lielceļa rikšotājs: Это не война. Это специальная военная операция.

Agnis: Как вообще русские могут вторгнуться в соседнюю Украину? Весь мир за Украину! Путин — диктатор, его нужно изолировать!

HM: Спроси у своего хозяина в Кремле, как можно вторгнуться в соседнюю страну. Весь мир вместе с Венесуэлой празднует арест диктатора и его предание суду!

Имантс: «Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну?» Напиши это на плакате и выйди на Красную площадь.

Мухтар: То есть вы осуждаете вторжение в соседнюю страну? Вторжение России в Украину тоже? Считаете, что Путина тоже нужно изолировать?

Винчестер: Мозги сломаны? Хорошо.

Ритварс: Спроси это у своего хозяина, военного преступника и серийного убийцы Путина, гниль!

Мартиньш: Осторожно! За первые два предложения можно получить статью за дискредитацию российской армии.

Арвилс: Как один человек может быть настолько глуп?

Гатис: «Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну»... скажи это в шоу Соловьева, если тебя туда еще пригласят. Будет что-то новое, иначе ты уже надоешь своим нытьем о «депортациях» русских из Латвии в страну счастья.



