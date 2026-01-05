Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Neatkarīgā Rīta Avīze 5 января, 2026 20:31

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

«Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну? Как можно так развязывать войну? Весь мир с Венесуэлой! Трамп — диктатор, его нужно изолировать!» — написал он в «X».

На что получил многочисленные комментарии из Латвии.

Lielceļa rikšotājs: Это не война. Это специальная военная операция.

Agnis: Как вообще русские могут вторгнуться в соседнюю Украину? Весь мир за Украину! Путин — диктатор, его нужно изолировать!

HM: Спроси у своего хозяина в Кремле, как можно вторгнуться в соседнюю страну. Весь мир вместе с Венесуэлой празднует арест диктатора и его предание суду!

Имантс: «Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну?» Напиши это на плакате и выйди на Красную площадь.

Мухтар: То есть вы осуждаете вторжение в соседнюю страну? Вторжение России в Украину тоже? Считаете, что Путина тоже нужно изолировать?

Винчестер: Мозги сломаны? Хорошо.

Ритварс: Спроси это у своего хозяина, военного преступника и серийного убийцы Путина, гниль!

Мартиньш: Осторожно! За первые два предложения можно получить статью за дискредитацию российской армии.

Арвилс: Как один человек может быть настолько глуп?

Гатис: «Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну»... скажи это в шоу Соловьева, если тебя туда еще пригласят. Будет что-то новое, иначе ты уже надоешь своим нытьем о «депортациях» русских из Латвии в страну счастья.


 

Комментарии (0)
«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
Важно

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?
Важно

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
Важно

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Читать

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Важно 19:48

Важно 0 комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Читать

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

Важно 19:44

Важно 0 комментариев

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Читать

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Читать

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Читать

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Читать