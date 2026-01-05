«Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну? Как можно так развязывать войну? Весь мир с Венесуэлой! Трамп — диктатор, его нужно изолировать!» — написал он в «X».
На что получил многочисленные комментарии из Латвии.
Lielceļa rikšotājs: Это не война. Это специальная военная операция.
Agnis: Как вообще русские могут вторгнуться в соседнюю Украину? Весь мир за Украину! Путин — диктатор, его нужно изолировать!
HM: Спроси у своего хозяина в Кремле, как можно вторгнуться в соседнюю страну. Весь мир вместе с Венесуэлой празднует арест диктатора и его предание суду!
Имантс: «Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну?» Напиши это на плакате и выйди на Красную площадь.
Мухтар: То есть вы осуждаете вторжение в соседнюю страну? Вторжение России в Украину тоже? Считаете, что Путина тоже нужно изолировать?
Винчестер: Мозги сломаны? Хорошо.
Ритварс: Спроси это у своего хозяина, военного преступника и серийного убийцы Путина, гниль!
Мартиньш: Осторожно! За первые два предложения можно получить статью за дискредитацию российской армии.
Арвилс: Как один человек может быть настолько глуп?
Гатис: «Как вообще можно вторгнуться в соседнюю страну»... скажи это в шоу Соловьева, если тебя туда еще пригласят. Будет что-то новое, иначе ты уже надоешь своим нытьем о «депортациях» русских из Латвии в страну счастья.