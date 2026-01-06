Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

Молодой человек, к которому дама приставила нож, по его собственным словам, не заметил, что у этой женщины было оружие. Узнал об этом только после того, как в сети появилось видео инцидента. Полицию он не вызвал, поскольку дама явно была не в себе.

"Теперь (после фото и видео фиксации - прим. press.lv) всё это уже выглядит иначе", - отметил парень.

По сообщению местных жителей, женщина, вероятно, имеет нестабильную психику. Разговаривает сама с собой, пристает к людям. И её уже не в первый раз видят в районе Вецмилгрависа с ножом.

На этот раз обошлось без жертв. О случившимся сообщили в полицию.

На инцидент также отреагировали в Rīgas satiksme и поблагодарили очевидцев, приславших им номер автобуса и фото: "Большое спасибо за такие подробные инструкции — они помогли нам быстро идентифицировать транспортное средство, а также позволят получить доступ к видеозаписи, которая будет передана для дальнейших действий, чтобы подобные действия не остались без последствий."