Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией

После взрыва газа Аделе временно живет у знакомой. Пока неизвестно, сможет ли она вернуться в квартиру и как долго ей придется жить у других людей.

«Это был действительно хороший год — полный новых шагов, перемен и любви. И сегодня я делаю еще один большой шаг — у меня появилась моя первая квартира. Прямо перед Рождеством», — писала 6 декабря в своем профиле на Facebook 26-летняя Аделе Расмане, держа в руках ключи от квартиры.

«Помогли родители, семья. Дали весь первоначальный взнос. Я думала, что куплю квартиру, строила планы на будущее. Был план все закончить 2 января, мы купили всю мебель, хотели все собрать. И тут произошел взрыв», — рассказала Расмане.

«Приехала семья на новоселье. Хотели помочь все собрать, но, к сожалению, не получилось. Мы разговаривали, собирали стол. Потом произошел взрыв, и все задрожало. Посыпалась пыль. Тогда я сказала — выходим на улицу. Весь коридор был в дыму. Я выключила плиту, успела дрожащими руками закрыть дверь, и мы вышли. Видела, как сосед впереди выбегает без носков, без обуви. Босиком.

Мы открыли дверь — и перед нами была крыша. Потом мы повернулись и только тогда увидели, что обрушились два этажа», — вспоминает она.

Картина в день происшествия была ужасающей: разбитые машины, разрушения, взволнованные соседи и полная неопределенность относительно судьбы квартиры. Квартира Аделе находится на втором этаже. И хотя на нижних этажах разрушения не столь серьезны, как в верхней части дома, остаются опасения, как взрыв повлиял на здание и его стены в целом.

При этом девушка благодарна за то, что никто из них не пострадал.

«Получается, что мы приехали и были в квартире около 20 минут. Через пять минут после этого прибыл сотрудник Gaso. Мы заносили мебель. Если бы мы приехали позже, крыша могла бы оказаться и у нас над головой. Это произошло через 20 минут после того, как мы все занесли внутрь», — вспоминает Аделе.

Зданию присвоен аварийный статус, возле него дежурит Госполиция. Находиться в доме запрещено.

«Сейчас я остаюсь у знакомой. Мне предложили снимать жилье. Я буду искать жилье для съема. Связываюсь со страховой компанией, с банком и спрашиваю, что можно сделать. Потому что сейчас я вообще не понимаю, с чего начать. Семья тоже помогает», — добавила Аделе.