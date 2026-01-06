Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией

Редакция PRESS 6 января, 2026 13:37

Важно 0 комментариев

LETA

26-летняя Аделе меньше месяц назад держала в руках ключи от своей первой квартиры и писала в интернете, что в ее жизни наконец все налаживается. Сегодня исполнился бы месяц с момента ее переезда в квартиру на Баускас, однако надежды и мечты о будущем рухнули вместе со взрывом газа, произошедшим в прошлую пятницу. Это случилось в тот момент, когда в квартиру пришли гости на новоселье, сообщает LSM+ со ссылкой на Латвийское телевидение.

После взрыва газа Аделе временно живет у знакомой. Пока неизвестно, сможет ли она вернуться в квартиру и как долго ей придется жить у других людей.

«Это был действительно хороший год — полный новых шагов, перемен и любви. И сегодня я делаю еще один большой шаг — у меня появилась моя первая квартира. Прямо перед Рождеством», — писала 6 декабря в своем профиле на Facebook 26-летняя Аделе Расмане, держа в руках ключи от квартиры.

«Помогли родители, семья. Дали весь первоначальный взнос. Я думала, что куплю квартиру, строила планы на будущее. Был план все закончить 2 января, мы купили всю мебель, хотели все собрать. И тут произошел взрыв», — рассказала Расмане.

«Приехала семья на новоселье. Хотели помочь все собрать, но, к сожалению, не получилось. Мы разговаривали, собирали стол. Потом произошел взрыв, и все задрожало. Посыпалась пыль. Тогда я сказала — выходим на улицу. Весь коридор был в дыму. Я выключила плиту, успела дрожащими руками закрыть дверь, и мы вышли. Видела, как сосед впереди выбегает без носков, без обуви. Босиком.

Мы открыли дверь — и перед нами была крыша. Потом мы повернулись и только тогда увидели, что обрушились два этажа», — вспоминает она.

Картина в день происшествия была ужасающей: разбитые машины, разрушения, взволнованные соседи и полная неопределенность относительно судьбы квартиры. Квартира Аделе находится на втором этаже. И хотя на нижних этажах разрушения не столь серьезны, как в верхней части дома, остаются опасения, как взрыв повлиял на здание и его стены в целом.

При этом девушка благодарна за то, что никто из них не пострадал.

«Получается, что мы приехали и были в квартире около 20 минут. Через пять минут после этого прибыл сотрудник Gaso. Мы заносили мебель. Если бы мы приехали позже, крыша могла бы оказаться и у нас над головой. Это произошло через 20 минут после того, как мы все занесли внутрь», — вспоминает Аделе.

Зданию присвоен аварийный статус, возле него дежурит Госполиция. Находиться в доме запрещено.

«Сейчас я остаюсь у знакомой. Мне предложили снимать жилье. Я буду искать жилье для съема. Связываюсь со страховой компанией, с банком и спрашиваю, что можно сделать. Потому что сейчас я вообще не понимаю, с чего начать. Семья тоже помогает», — добавила Аделе.

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

