«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

Редакция PRESS 6 января, 2026 16:46

Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы сегодня принимает решение о дальнейших действиях после взрыва в доме в Торнякалнсе на улице Баускас, 15. На заседании свою боль и отчаяние высказала и одна из жительниц пострадавшего дома, призвав присутствующих осознать, что многие в результате взрыва потеряли всё, а предложенное пособие не компенсирует даже малой части утраченного, пишет портал Jauns.lv

На заседании комитета рассматриваются уже оказанная жителям помощь и дальнейшие шаги по поддержке рижан, оставшихся без жилья.

«Также необходимо незамедлительно решить вопрос о том, как улучшить возможности самоуправления чаще проверять сдаваемые в аренду квартиры и требовать от арендаторов оформления гражданско-правового страхования», — подчеркнула председатель комитета Элина Трейя (NA).

Тем временем одна из жительниц пострадавшего от взрыва дома, со слезами на глазах выступила с трибуны и призвала присутствующих понять, что в тот день люди лишились квартир, которые годами обустраивали и ремонтировали.

«Мы остались ни с чем! Помощь в размере 1700 евро не решает того, что мы остались без квартиры, без крыши над головой. Семьи оказались на улице — инвалиды, пенсионеры, дети… Мы всю жизнь жили здесь, платили налоги, а государство нам не помогает […] где мы сейчас живём, что мы едим? Кто-нибудь спросил? Моя мама осталась под теми окнами и дверями, я её вытащила. У моей дочери аутоиммунное заболевание […]», — сказала рижанка с трибуны.

«Я сейчас не могу купить себе жильё, у меня нет квартиры. Моя семья работала на заводе, чтобы получить эту квартиру, мы сделали в ней ремонт, она была в идеальном состоянии. Все мои средства остались там, моя душа осталась там! Средства, которые предлагает государство, настолько мизерные, что нам вообще нечего с ними делать. Не по нашей вине произошёл взрыв этого дома — помогите нам получить новое жильё. Я не могу представить, что мы вернёмся жить туда!» — продолжила женщина.

Как сообщалось ранее, в пятницу в пятиэтажном многоквартирном доме из-за повреждённого газопровода произошёл взрыв, в результате которого обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша. В результате взрыва погибли два человека, ещё двое получили ранения.

Рижское самоуправление оказывает помощь как эвакуированным жителям, так и участникам спасательных работ. Из пострадавшего здания были эвакуированы более 40 жильцов, которым первоначально была предоставлена возможность временно находиться в автобусах «Rīgas satiksme», и им оказывается вся возможная помощь.

Здание обслуживает SIA «Latvijas Namsaimnieks», в нём 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По предварительной, официально не подтверждённой информации, взрыв произошёл из-за нелегального газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.

