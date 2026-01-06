Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии (2)

Редакция PRESS 6 января, 2026 17:40

Важно 2 комментариев

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Пользователь Дин в сети Threads высказал интересное мнение: при эмиграции проблемы не остаются в Латвии, они «едут вместе с человеком», куда бы он ни направлялся.

«Меня поражает, как все рвутся уехать из Латвии в поисках "горшочка с золотом". Дамы и господа, от себя не убежишь. Если вам плохо здесь, то в другом месте лучше не будет. Как бы ни хотелось в это верить. Уже сколько раз это доказывалось. Что вы об этом думаете? Может, тогда всё-таки лучше поработать над собой, избавиться от всего того, что держит и раз за разом проявляется в голове, теле и окружающем мире?» — рассуждает Дин.

Однако у точки зрения Дина нашлось немного сторонников. Большинство комментаторов утверждают прямо противоположное — те, кто уехал, стали гораздо счастливее, и их проблемы за ними не «переехали».

Один из комментаторов рассказал, что его брат, уехав из Латвии, действительно нашёл «горшочек с золотом». В его случае в Латвии он не мог профессионально развиваться в полной мере — здесь для него существовал потолок. Ещё один сильный комментарий — о женщине, которая эмигрировала потому, что в Латвии отказались спасать ей жизнь. В стране эмиграции ей сделали трансплантацию органов, и сейчас она живёт там уже более десяти лет.

Другие пользователи также делятся похожими историями в комментариях:

«Мне тоже казалось, что проблема во мне, но после переезда в другую страну почему-то исчезли все проблемы, с которыми я сталкивалась в Латвии. Так что не могу согласиться, что в другом месте лучше не будет. Теперь у меня есть друзья, семья, люди, которым не всё равно, которые принимают и поддерживают, у меня есть дом, в который не верилось, что такой у меня когда-нибудь будет. В Латвии у меня не было ничего из этого».

«Не согласна — через пару дней будет 16 лет, как я живу в Шотландии. Люблю эту страну, для меня она самая лучшая и красивая. В Латвии хорошо, потому что все говорят по-латышски, но здесь у меня ощущение дома, моё сердце принадлежит Шотландии. Два года вместе со шотландским парнем, так что язык уже не имеет значения. Люди такие улыбчивые, общительные — не знаю, я люблю шотландцев. Пенсионеры вообще супер. За всю жизнь никто ни разу не заставил меня почувствовать себя чужой».

«Да, от себя не убежишь. НО для меня, моего мужа и множества моих однокурсников и друзей решение после окончания медицинской учебы поехать работать в Германию было одним из лучших и стало отличным стартом в жизни. Более качественная резидентура, больший поток пациентов, а значит и больше опыта. Адекватная зарплата, шесть недель отпуска, путешествия, накопления (благодаря которым мы смогли спонтанно вернуться в Латвию и купить здесь квартиру). Мы вернулись в Латвию из-за онкологического заболевания у близкого человека».

«Никто из тех, кого я знаю и кто уехал, не жалеет об этом ни секунды — скорее жалеют, что не решились раньше».

«Есть немало людей, которые в других странах просто чувствуют себя лучше, чем в Латвии. То есть переезд не причиняет им никаких страданий. Они даже не говорят, что в Латвии плохо — просто в другом месте им ещё лучше».

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины (2)

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств (2)

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях (2)

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят (2)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО) (2)

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией (2)

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу (2)

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

