Пользователь Дин в сети Threads высказал интересное мнение: при эмиграции проблемы не остаются в Латвии, они «едут вместе с человеком», куда бы он ни направлялся.

«Меня поражает, как все рвутся уехать из Латвии в поисках "горшочка с золотом". Дамы и господа, от себя не убежишь. Если вам плохо здесь, то в другом месте лучше не будет. Как бы ни хотелось в это верить. Уже сколько раз это доказывалось. Что вы об этом думаете? Может, тогда всё-таки лучше поработать над собой, избавиться от всего того, что держит и раз за разом проявляется в голове, теле и окружающем мире?» — рассуждает Дин.

Однако у точки зрения Дина нашлось немного сторонников. Большинство комментаторов утверждают прямо противоположное — те, кто уехал, стали гораздо счастливее, и их проблемы за ними не «переехали».

Один из комментаторов рассказал, что его брат, уехав из Латвии, действительно нашёл «горшочек с золотом». В его случае в Латвии он не мог профессионально развиваться в полной мере — здесь для него существовал потолок. Ещё один сильный комментарий — о женщине, которая эмигрировала потому, что в Латвии отказались спасать ей жизнь. В стране эмиграции ей сделали трансплантацию органов, и сейчас она живёт там уже более десяти лет.

Другие пользователи также делятся похожими историями в комментариях:

«Мне тоже казалось, что проблема во мне, но после переезда в другую страну почему-то исчезли все проблемы, с которыми я сталкивалась в Латвии. Так что не могу согласиться, что в другом месте лучше не будет. Теперь у меня есть друзья, семья, люди, которым не всё равно, которые принимают и поддерживают, у меня есть дом, в который не верилось, что такой у меня когда-нибудь будет. В Латвии у меня не было ничего из этого».

«Не согласна — через пару дней будет 16 лет, как я живу в Шотландии. Люблю эту страну, для меня она самая лучшая и красивая. В Латвии хорошо, потому что все говорят по-латышски, но здесь у меня ощущение дома, моё сердце принадлежит Шотландии. Два года вместе со шотландским парнем, так что язык уже не имеет значения. Люди такие улыбчивые, общительные — не знаю, я люблю шотландцев. Пенсионеры вообще супер. За всю жизнь никто ни разу не заставил меня почувствовать себя чужой».

«Да, от себя не убежишь. НО для меня, моего мужа и множества моих однокурсников и друзей решение после окончания медицинской учебы поехать работать в Германию было одним из лучших и стало отличным стартом в жизни. Более качественная резидентура, больший поток пациентов, а значит и больше опыта. Адекватная зарплата, шесть недель отпуска, путешествия, накопления (благодаря которым мы смогли спонтанно вернуться в Латвию и купить здесь квартиру). Мы вернулись в Латвию из-за онкологического заболевания у близкого человека».

«Никто из тех, кого я знаю и кто уехал, не жалеет об этом ни секунды — скорее жалеют, что не решились раньше».

«Есть немало людей, которые в других странах просто чувствуют себя лучше, чем в Латвии. То есть переезд не причиняет им никаких страданий. Они даже не говорят, что в Латвии плохо — просто в другом месте им ещё лучше».