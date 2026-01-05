Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Что находится внутри "Моей Родине"?

Тайна юридического лица, за которым организуется грандиозный концерт, становится все глубже и окутана туманом и паутиной иллюзий. В настоящее время четыре юридических лица публично объявили о том, что они организуют предстоящее мероприятие под именем Раймонда Паулса : ассоциация «Manai Dzimtenei », ассоциация «Latvijas Festivālu Asociācija», SIA «Auss Media» и фонд «Manai Dzimtenei».

Данные из Реестра ассоциаций и фондов, который ведет Управление по регистрации предприятий и который составляет компания «Lursoft», показывают, что «Манай Дзимтене» была зарегистрирована как ассоциация чуть более пяти месяцев назад, 28 июля 2025 года, и имеет трех должностных лиц, каждый из которых имеет право представлять ассоциацию отдельно: Клишанс Мартиньш, Кирсис Гунтарс и Кирсис Янис.

По указанному ассоциацией юридическому адресу в том же комплексе помещений зарегистрированы еще 45 юридических лиц, в том числе еще одна ассоциация «Латвийская фестивальная ассоциация», которой было поручено организовать крупный концерт.

В заявлении говорится, что целями ассоциации «Манай Дзимтеней» являются: «сбор и систематизация музыки, интервью и аудиовизуальных записей, созданных композитором и пианистом Раймондом Паулсом, а также другими композиторами; популяризация музыки Раймонда Паулса и других композиторов в Латвии и за рубежом; содействие профессиональному росту и развитию исполнителей и коллективов различных жанров исполнительских искусств; организация и участие в проведении различных музыкальных и других мероприятий в сфере исполнительских искусств; повышение доступности музыки для публики; популяризация социального, общественного и экономического влияния музыки на муниципальном, региональном и национальном уровнях; содействие образованию, обучению, мастер-классам и возможностям стажировки для артистов, преподавателей и студентов различных жанров исполнительских искусств; сбор средств для организации мероприятий в сфере исполнительских искусств, создания новых произведений и аранжировок существующих композиций для новых произведений искусства; создание, публикация и распространение аудиовизуальных записей; заказ новых произведений различных жанров искусства».

Сферы деятельности ассоциации включают «культуру и искусство, образование, международную помощь и сотрудничество в области развития, а также содействие волонтерской работе».

Уход компании SIA “ Auss Media” и приход “Латвийской фестивальной ассоциации”

Организаторы концерта предоставили разъяснения по поводу плана мероприятия и, среди прочего, указали, что концерт проводится в сотрудничестве с Латвийским национальным культурным центром (ЛНКЦ).

В прошлом году, 15 января, Латвийский национальный культурный центр, являющийся административным учреждением, непосредственно подчиняющимся министру культуры и одним из спонсоров этого грандиозного концерта, объявил, что концерт создается в сотрудничестве с фондом «Манай Дзимтеней», Латвийской ассоциацией местных органов власти и самим Латвийским национальным культурным центром.

Там же указано, что «творческий коллектив состоит из композитора Яниса Кирсиса – художественного руководителя большого концерта, актрисы и режиссера Диты Лурини – директора концерта, главного дирижера Праздника песни Мартиньша Клишанса и сценографа концерта Мартиньша Вилкарсиса».

На сайте LNKC можно узнать, что организатором песенного фестиваля Раймонда Паулса «Манай Дзимтеней», который проходит с 11 июня 2021 года, является компания SIA «Auss Media», единый регистрационный номер 40203325995.

Единственным акционером и единственным членом правления SIA «Auss Media» является сын Гунтарса Кирсиса Янис Кирсис.

Очевидное — и невероятное — заключается в том, что компания SIA «Auss Media» была зарегистрирована в Торговом реестре, который ведет Реестр предприятий, на четыре дня позже, чем информация, опубликованная Латвийским национальным советом по содействию торговле и промышленности, — всего лишь 15 июня 2021 года.

Ранее издание «Nra.lv» уже писало об этом (см. статью «(Не)надзор за компаниями с капиталом вызвал недовольство Гунтарса Кирсиса и его ближайшего окружения»), в том числе о дружеском сотрудничестве SIA «Auss Media» с государственной компанией SIA ​​«Latvijas koncerti» под руководством Гунтарса Кирсиса и муниципальной компанией Юрмалы SIA «Dzintaru koncertzāle».

Организатор концерта в общественном месте внезапно сменился. Это уже не SIA “Auss Media”.

Ассоциация «Латвийская ассоциация фестивалей»

На сайте крупного концерта manaižīdmeteni.lv уже указано совершенно другое: организатором концерта и оператором персональных данных является ассоциация «Latvijas Festivālu Asociācija», регистрационный номер: 40008262759, которая приобрела вышеупомянутое название сравнительно недавно, 14 мая 2025 года (устав зарегистрирован в новой редакции). Название вышеупомянутой ассоциации было «Tautas Valsts».

Единственным членом исполнительного комитета нынешнего организатора концертов, Латвийской фестивальной ассоциации, является двадцатилетний Маркс Репелис, создатель мастер-версий синглов вокальной группы «Framest».

В состав вокальной группы «Framest» входят сопрано Беате Звиедре, альт Рута Дудума, тенор Микус Абарониньш, баритон Янис Кирсис и бас Робертс Мемменс. Группа получила более широкое признание после участия в международном конкурсе поп-музыки «Jaunais vilnis» и национальном отборе на Евровидение.

Когда Гунтарс Кирсис, отец Яниса Кирсиса, был единственным членом правления государственной SIA ​​«Latvijas koncerti» и муниципальной SIA ​​«Dzintaru koncertzāle», «Framest» часто выступала на различных официальных и неофициальных государственных и муниципальных торжественных мероприятиях.

Почему возникла необходимость так внезапно сменить организатора грандиозного концерта «Манай Дзимтене» с опытной компании младшего Киршиса на, мягко говоря, не столь опытного организатора концерта, двадцатилетнего специалиста по обработке мелодий М. Репелиса?

Юридический адрес этой ассоциации совпадает с адресом ассоциации «Моей родине», представленной обеими семьями Киршисов по адресу: улица Буртниеку, 36-1, LV-1039, Рига.

Ассоциация «Tautas Valsts» (ныне «Латвийская фестивальная ассоциация») не представляла свои годовые отчеты с 2022 года. До мая 2025 года в исполнительный орган ассоциации входили четыре члена: Вильнис Браковскис, Рута Канде, Гунарс Кандис и Илзе Сейсума.

Упомянутая ассоциация с момента своего основания (с 2017 года) указала в качестве своей сферы деятельности код NACE 94.99 «Деятельность организаций, не отнесенных к другим категориям», или деятельность организаций, не связанных напрямую с политическими партиями, которые выступают за защиту общественных интересов, используя возможности, предоставляемые всеобщим образованием, политическим влиянием, сбором средств и т. д.: гражданские инициативы или протестные движения.

После принятия на себя управления ассоциацией в мае 2025 года, ассоциация определяет в качестве своих оперативных целей: содействие проведению культурных мероприятий в Латвии; содействие творческому росту и развитию авторов, исполнителей и коллективов искусства, как любителей, так и профессионалов; участие в организации и развитии культурных мероприятий; повышение доступности любительского и академического искусства для публики; повышение социального, общественного и экономического влияния любительского и профессионального искусства на муниципальном, региональном и национальном уровнях; содействие образованию, обучению и практической деятельности профессионалов, преподавателей и студентов в отрасли; привлечение финансирования для организации мероприятий в сфере любительского и профессионального искусства.

Маркс Репелис, как уполномоченный законный представитель ассоциации организаторов концерта, до сих пор не предоставил никаких объяснений относительно того, были ли нарушены права Раймонда Паулса в процессе организации концерта.

По совпадению или по случайности, ассоциация «Таутас Валстс» получила свое новое название «Латвийская фестивальная ассоциация» от ассоциации «Латвийская фестивальная ассоциация», регистрационный номер 50008217511, которая была ликвидирована в 2022 году, и одним из учредителей и членов исполнительного органа которой до ее ликвидации был Гунтарс Кирсис.

Фонд «Моей родине»

Организаторы мероприятия публично заявили, что партнером по сотрудничеству в организации грандиозного концерта является фонд «Моей родине», и что его совет, в состав которого входят президент Латвии (2007-2011), Валдис Затлерс, член совета фонда «Моей родине», и другие члены совета, активно работают над организацией концерта.

Просматривая базы данных Реестра предприятий, мы обнаружили, что фонд «Моей родине», о котором все говорят и на который все ссылаются, вообще не зарегистрирован и никогда не был зарегистрирован. Официально такого фонда не существует! Как уже указывалось выше, 27 июля 2025 года было зарегистрировано объединение «Моей родине», членами исполнительного органа которого являются упомянутые выше Киршиси и Мартиньш Клишанс.

Согласно статье 2 Закона об ассоциациях и фондах, юридическое лицо, такое как фонд, является фондом. В соответствии со статьей 3 настоящего Закона, каждый фонд, включая фонд, должен быть зарегистрирован в Реестре ассоциаций и фондов, который ведет Реестр предприятий Латвийской Республики, и с этого момента фонд (фонд) приобретает статус юридического лица, то есть приобретает права, может принимать на себя обязательства и осуществлять хозяйственную деятельность.

При проверке базы данных Lursoft по профилю физического лица по имени "Валдис Затлерс" можно сделать вывод, что фонд "Манай Дзимтене" или какой-либо другой подобный фонд не зарегистрирован, и Валдис Затлерс юридически не связан с вышеупомянутым фондом.

В программе телеканала TV24 «Человек дня с Велтой Пуриней» Валдис Затлерс, член правления фонда «Манай Дзимтеней», отметил: «Если мы говорим о том, что Паулс ничего не знал, — ну, я сам был там, когда все правление встречалось с ним, обсуждало, что будет, какие песни... Мы консультировались с ним. Так что это не значит, что мы просто придумали концерт и теперь собираемся его провести!»

Валдис Затлерс также указал в упомянутом выше разговоре, что встреча состоялась более года назад, когда возникла идея организации подобного фестиваля. Но это ставит нынешнюю ситуацию в еще более любопытный свет, учитывая вышеупомянутый факт, что первая запись о фестивале песни Раймонда Паулса «Манай Дзимтеней», организованном СИА «Аусс Медиа» 11 июля 2026 года, и опубликованный список хоровых песен появились на сайте ЛНКЦ уже 11 июня 2021 года.

Фонд или ассоциация?

Можно сказать, что детали не имеют значения, поскольку фонд и ассоциация могут быть одним и тем же. Однако это не так.

Согласно Закону об ассоциациях и фондах, ассоциация — это добровольное объединение лиц, созданное для совместной работы над достижением целей, изложенных в ее уставе. Фонд, в отличие от ассоциации, создается для осуществления прав ассоциации, закрепленных в Уставе, и представляет собой совокупность активов, выделенных для достижения целей, поставленных учредителем.

Закон не обязывает учредителей фонда вносить какие-либо денежные средства в уставный капитал фонда или инвестировать какую-либо другую имущественную стоимость, как это предусмотрено Коммерческим законом в отношении торговцев. Ассоциации являются открытыми организациями — члены свободно приходят и уходят, тогда как в фондах учредители остаются пожизненно, и их состав никогда не меняется.

Фонды не могут принимать членов. Любой, кто становится участником фонда после его создания, является лишь партнером или жертвователем. Органами управления ассоциации, указанными в законе, являются собрание членов и правление. Общее собрание является высшим органом ассоциации, обладающим компетенцией, установленной законом, и регламентированным порядком созыва, проведения и принятия решений на собрании. В отличие от этого, единственным органом управления фонда является правление.

Устав фонда может также предусматривать создание другого руководящего органа, однако этот орган может принимать решения только по вопросам, не входящим в компетенцию правления, в соответствии с законом или уставом. Например, устав может предусматривать, что решения правления по существенным вопросам деятельности фонда требуют согласия учредителей.

Возникает вопрос: от чьего имени появился бывший президент Валдис Затлерс на телеканале TV24, где его назвали членом совета фонда «Манай Дзимтеней»? Фонд «Манай Дзимтеней» официально не существует, а у ассоциации «Манай Дзимтеней» нет совета. В Реестре компаний не упоминается, что Валдис Затлерс уполномочен действовать в каких-либо исполнительных органах ассоциации «Манай Дзимтеней».

«Раймонд Паулс был проинформирован о певческом фестивале, представители фонда «Манай Дзимтеней» встречались с ним еще на начальном этапе разработки идеи — такой ажиотаж вызвали в обществе заявления Раймонда Паулса о том, что он против организации певческого фестиваля, названного в его честь», — объясняет президент Латвии (2007-2011), член совета фонда «Манай Дзимтеней» Валдис Затлерс в программе TV24 «Человек дня с Велтой Пуриньей», сообщает портал «la.lv».

Государство делает вид, что ничего не знает, и нигде не вмешивается.

В последние дни с сайта "Manai Dzimtenei" также исчезло название одного из партнеров концерта по сотрудничеству — Латвийского национального культурного центра при Министерстве культуры.

Кто бы ни был организатором концерта, Латвийский национальный культурный центр, а значит, и латвийское государство в лице Министерства культуры, которое теперь незаметно исчезло из поля зрения общественности в связи с этим событием, должно было знать обо всем этом.

В конце прошлого года, после того как Раймонд Паулс выразил свое возмущение по поводу организации запланированного концерта на телеканале TV24, мы потребовали от министерства объяснить, что происходит вокруг этого запланированного концерта, включая соблюдение авторских прав.

Даце Визуле, специалист по связям с общественностью Министерства культуры, пояснил изданию "nra.lv", что министерство не участвует в организации этого мероприятия: "По мнению министерства, организаторы мероприятий такого масштаба должны своевременно координировать свои действия с авторами песен, уже на этапе планирования", - сказал Д. Визуле.