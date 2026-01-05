«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Она отметила, что Совбез ООН несет ответственность за глобальные усилия по поддержанию мира, безопасности и верховенства права, и призвала всех участников поставить в приоритет дипломатические усилия по формированию мирного, демократического и устойчивого будущего Венесуэлы.

Латвия выражает солидарность с народом Венесуэлы и уважает его право на свободу и демократию. Посол подчеркнула, что это право не было соблюдено на президентских выборах 2024 года и до сих пор не обеспечено.

Павлюта-Десландес также отметила, что режим Николаса Мадуро, опирающийся на массовые репрессии, коррупцию и организованную преступность, включая торговлю наркотиками, представляет серьезную угрозу безопасности региона и всего мира, а также систематически нарушает Устав ООН и международное право, в том числе поддерживая агрессию России против Украины.

Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа и для сохранения власти по всей стране применяет широкие и систематические репрессии, нарушающие права человека, отметила Павлюта-Десландес, добавив, что с 2014 года страну были вынуждены покинуть около восьми миллионов венесуэльцев.

Кроме того, посол подтвердила готовность Латвии совместно с партнерами продолжать работу по борьбе с глобальными сетями организованной преступности, в том числе в Латинской Америке и Карибском регионе, подчеркнув, что для преодоления этих вызовов необходимо долгосрочное сотрудничество при полном соблюдении международного права. Латвия продолжит внимательно следить за ситуацией в Венесуэле и готова поддержать мирный, демократический и справедливый переход, соответствующий устремлениям венесуэльского народа, подытожила она.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу США неожиданно нанесли авиаудары по нескольким целям на территории Венесуэлы. В субботу утром президент США Дональд Трамп объявил, что авторитарный лидер страны Мадуро и его жена были вывезены из страны и предстанут перед судом в Нью-Йорке.