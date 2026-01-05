Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

© LETA 5 января, 2026 19:48

Важно 0 комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Она отметила, что Совбез ООН несет ответственность за глобальные усилия по поддержанию мира, безопасности и верховенства права, и призвала всех участников поставить в приоритет дипломатические усилия по формированию мирного, демократического и устойчивого будущего Венесуэлы.

Латвия выражает солидарность с народом Венесуэлы и уважает его право на свободу и демократию. Посол подчеркнула, что это право не было соблюдено на президентских выборах 2024 года и до сих пор не обеспечено.

Павлюта-Десландес также отметила, что режим Николаса Мадуро, опирающийся на массовые репрессии, коррупцию и организованную преступность, включая торговлю наркотиками, представляет серьезную угрозу безопасности региона и всего мира, а также систематически нарушает Устав ООН и международное право, в том числе поддерживая агрессию России против Украины.

Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа и для сохранения власти по всей стране применяет широкие и систематические репрессии, нарушающие права человека, отметила Павлюта-Десландес, добавив, что с 2014 года страну были вынуждены покинуть около восьми миллионов венесуэльцев.

Кроме того, посол подтвердила готовность Латвии совместно с партнерами продолжать работу по борьбе с глобальными сетями организованной преступности, в том числе в Латинской Америке и Карибском регионе, подчеркнув, что для преодоления этих вызовов необходимо долгосрочное сотрудничество при полном соблюдении международного права. Латвия продолжит внимательно следить за ситуацией в Венесуэле и готова поддержать мирный, демократический и справедливый переход, соответствующий устремлениям венесуэльского народа, подытожила она.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу США неожиданно нанесли авиаудары по нескольким целям на территории Венесуэлы. В субботу утром президент США Дональд Трамп объявил, что авторитарный лидер страны Мадуро и его жена были вывезены из страны и предстанут перед судом в Нью-Йорке.

Пропавший без вести подросток найден мертвым: что случилось?
«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

