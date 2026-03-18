Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Одну из стран Балтии опять назвали «слабым зевеном» НАТО, уязвимом для атаки России

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 марта, 2026 13:37

Эстония является желанной целью для российских войск, поскольку она является «одной из самых уязвимых стран НАТО», заявил в эфире «Kyiv 24» руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Отвечая на вопрос о подготовке России к возможному нападению на восток Эстонии, он отметил, что не считает такие разговоры лишь «пустым запугиванием». «Они сосредотачивают силы у границ, и русские явно создают дополнительные логистические военные возможности, то есть подъездные пути и зоны, где они накапливают людские ресурсы и оборудование. Это касается всей протяженности западной границы России», — сказал Кузан.

Он добавил, что соответствующая территория «начинается от границ Финляндии и, конечно, Нарвы, а Эстония, откровенно говоря, является одной из самых уязвимых стран НАТО».

Руководитель центра отметил: «Такая страна является лакомой мишенью для российских вооруженных сил, использующих дроны и гибридные компоненты. Неидентифицированные дроны неоднократно отрабатывали этот сценарий с другими европейскими странами в Балтийском регионе. Или же некоторые неидентифицированные лица без отличительных знаков пересекают границу».

Кузанс добавил, что на северо-востоке Эстонии проживают преимущественно русскоязычные, поэтому возможность применения гибридного сценария, подобного тому, который был использован в Крыму в 2014 году, вполне реальна.

«Существует ли такая угроза? Конечно, существует. Потому что русские чувствуют слабость, особенно среди союзников Эстонии по НАТО», — сказал он.

Ранее издание «Bild» указало, что уже несколько недель в российских социальных сетях рекламируется идея провозглашения «Народной Республики Нарва» — это приграничный город на востоке Эстонии с населением около 50 000 человек, 90% которых являются русскоязычными.

В кругах эстонских спецслужб эта кампания рассматривается как возможная подготовка нарратива для вторжения на восток страны, сравнимого с началом российского вторжения в Украину.

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

