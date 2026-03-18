Одну из стран Балтии опять назвали «слабым зевеном» НАТО, уязвимом для атаки России

Отвечая на вопрос о подготовке России к возможному нападению на восток Эстонии, он отметил, что не считает такие разговоры лишь «пустым запугиванием». «Они сосредотачивают силы у границ, и русские явно создают дополнительные логистические военные возможности, то есть подъездные пути и зоны, где они накапливают людские ресурсы и оборудование. Это касается всей протяженности западной границы России», — сказал Кузан.

Он добавил, что соответствующая территория «начинается от границ Финляндии и, конечно, Нарвы, а Эстония, откровенно говоря, является одной из самых уязвимых стран НАТО».

Руководитель центра отметил: «Такая страна является лакомой мишенью для российских вооруженных сил, использующих дроны и гибридные компоненты. Неидентифицированные дроны неоднократно отрабатывали этот сценарий с другими европейскими странами в Балтийском регионе. Или же некоторые неидентифицированные лица без отличительных знаков пересекают границу».

Кузанс добавил, что на северо-востоке Эстонии проживают преимущественно русскоязычные, поэтому возможность применения гибридного сценария, подобного тому, который был использован в Крыму в 2014 году, вполне реальна.

«Существует ли такая угроза? Конечно, существует. Потому что русские чувствуют слабость, особенно среди союзников Эстонии по НАТО», — сказал он.

Ранее издание «Bild» указало, что уже несколько недель в российских социальных сетях рекламируется идея провозглашения «Народной Республики Нарва» — это приграничный город на востоке Эстонии с населением около 50 000 человек, 90% которых являются русскоязычными.

В кругах эстонских спецслужб эта кампания рассматривается как возможная подготовка нарратива для вторжения на восток страны, сравнимого с началом российского вторжения в Украину.