Любовь сломалась — работа следом? Новое поколение теряет и отношения, и карьеру

Редакция PRESS 18 марта, 2026 09:13

Похоже, личная жизнь больше не остаётся «за дверью офиса». И дело не в служебных романах — а наоборот, в их отсутствии.

Новое исследование показывает: поколения Z и миллениалы всё реже ходят на свидания — и это начинает бить по работе. По данным опросов, 74% молодых женщин и 64% мужчин почти не встречались за последний год. Активно знакомятся — всего около трети.

Но самое неожиданное — последствия. Психологи говорят: без отношений люди теряют навыки, которые напрямую влияют на карьеру. Умение договариваться, выдерживать конфликты, слышать другого — всё это, как ни странно, часто «тренируется» именно в личной жизни.

«Навыки совместного решения проблем формируются через отношения — и затем переносятся на работу», — объясняет профессор психологии из Нью-Йоркского университета Тесса Уэст.

И речь не только о навыках. Есть и более простая причина: эмоциональное выгорание.
Свидания — даже редкие — отнимают время, силы и внимание. Переписки, ожидания, неудачные встречи — всё это «съедает» концентрацию и энергию, которая могла бы уйти в работу.

Один из опрошенных признаётся:
«Иногда думаю, что был бы гораздо продуктивнее, если бы вообще не встречался ни с кем».

Получается замкнутый круг. Не встречаешься — теряешь социальные навыки. Встречаешься — теряешь энергию.

Психологи добавляют ещё один слой: уверенность. Успех в личной жизни даёт тот самый «пружинистый шаг» — ощущение, что всё получается. А его отсутствие — наоборот, усиливает сомнения, осторожность и страх оценки. И это уже напрямую влияет на поведение на работе.

На фоне этого меняется и сама реальность: люди всё больше времени проводят перед экранами и всё меньше — друг с другом. Свиданий меньше, общения меньше, близких связей меньше.

И вот здесь вопрос, на который никто не даёт прямого ответа:
если рушится и личная жизнь, и рабочая — что остаётся?

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

