Любовь сломалась — работа следом? Новое поколение теряет и отношения, и карьеру

Новое исследование показывает: поколения Z и миллениалы всё реже ходят на свидания — и это начинает бить по работе. По данным опросов, 74% молодых женщин и 64% мужчин почти не встречались за последний год. Активно знакомятся — всего около трети.

Но самое неожиданное — последствия. Психологи говорят: без отношений люди теряют навыки, которые напрямую влияют на карьеру. Умение договариваться, выдерживать конфликты, слышать другого — всё это, как ни странно, часто «тренируется» именно в личной жизни.

«Навыки совместного решения проблем формируются через отношения — и затем переносятся на работу», — объясняет профессор психологии из Нью-Йоркского университета Тесса Уэст.

И речь не только о навыках. Есть и более простая причина: эмоциональное выгорание.

Свидания — даже редкие — отнимают время, силы и внимание. Переписки, ожидания, неудачные встречи — всё это «съедает» концентрацию и энергию, которая могла бы уйти в работу.

Один из опрошенных признаётся:

«Иногда думаю, что был бы гораздо продуктивнее, если бы вообще не встречался ни с кем».

Получается замкнутый круг. Не встречаешься — теряешь социальные навыки. Встречаешься — теряешь энергию.

Психологи добавляют ещё один слой: уверенность. Успех в личной жизни даёт тот самый «пружинистый шаг» — ощущение, что всё получается. А его отсутствие — наоборот, усиливает сомнения, осторожность и страх оценки. И это уже напрямую влияет на поведение на работе.

На фоне этого меняется и сама реальность: люди всё больше времени проводят перед экранами и всё меньше — друг с другом. Свиданий меньше, общения меньше, близких связей меньше.

И вот здесь вопрос, на который никто не даёт прямого ответа:

если рушится и личная жизнь, и рабочая — что остаётся?