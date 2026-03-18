Ешь и молодей мозгом: диета, которая «отматывает» возраст назад

Учёные обнаружили: средиземноморская диета может буквально замедлять старение мозга. Причём эффект не косметический — изменения видны на МРТ.

В исследовании, которое длилось более 12 лет, участвовали 1 647 человек со средним возрастом около 60 лет. Те, кто придерживался рациона с овощами, ягодами, орехами, рыбой и оливковым маслом, теряли мозговую ткань заметно медленнее.

А это уже серьёзно.

Число серых клеток, тех самых, что отвечают за память, обучение и принятие решений — у них сокращалось меньше, чем у остальных.

Каждые «+3 балла» к правильному питанию давали эффект, сопоставимый с замедлением старения мозга примерно на 2,5 года.

И это ещё не всё.

Даже такие маркеры, как расширение желудочков мозга — один из признаков возрастных изменений — росли медленнее.

Причина, по мнению исследователей, в составе пищи. Ягоды и овощи богаты антиоксидантами, которые снижают повреждение клеток. Качественный белок — например, из птицы — поддерживает нейроны.

А вот обратная сторона тоже есть: жареная еда, трансжиры и сладкое, наоборот, усиливают воспаление и могут ускорять разрушение тканей.

Но есть важный нюанс.

Даже сами учёные подчёркивают: это не «волшебная таблетка». Связь есть, но это не прямое доказательство, что диета сама по себе останавливает старение.

Зато совпадение слишком красивое, чтобы его игнорировать.

И, возможно, главный вывод здесь не в том, что нужно срочно менять рацион —

а в том, что мозг стареет не только с годами, но и… с меню.