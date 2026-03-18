У Зеленского плохое предчувствие из-за войны в Иране

«У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что участники трехсторонних мирных переговоров общаются друг с другом ежедневно. «Переговорные группы разговаривают между собой. Наша группа разговаривает с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже разговаривают с россиянами ежедневно», — подчеркнул он.