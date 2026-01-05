Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

«Я не виновен ни в чем, что здесь [в обвинительном заключении] упомянуто. Я честный человек. Я все еще президент моей страны», — заявил Мадуро.

Флорес, представляясь в суде, назвала себя первой леди Венесуэлы и также заявила, что не признает вину.

Адвокаты супругов сообщили суду, что в данный момент их подзащитные не добиваются освобождения под залог — они подадут ходатайства об этом позже.

Защитник Мадуро Барри Поллак отметил, что существуют вопросы к законности того, как его клиент был доставлен в США. Адвокат Флорес Марк Донелли сказал, что она пострадала при похищении и нуждается в медицинском осмотре.

На этом судебное заседание завершилось. Следующее назначено на 17 марта 2026 года.