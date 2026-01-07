Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не исключено применение армии: Белый дом о планах Трампа на Гренландию

Редакция PRESS 7 января, 2026 11:47

Президент США Дональд Трамп изучает различные сценарии, которые могут позволить Вашингтону установить контроль над Гренландией, включая применение американских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN.

По словам Левитт, Трамп «ясно дал понять», что установление контроля над Гренландией является приоритетом национальной безопасности США и имеет ключевое значение для сдерживания противников Вашингтона в Арктике.

Она подчеркнула, что президент и его команда обсуждают несколько вариантов достижения этой внешнеполитической цели. «Использование американских вооруженных сил всегда остается в числе возможностей, находящихся в распоряжении главнокомандующего», — приводит телеканал ее слова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио на закрытом брифинге для членов Конгресса заявил: резкие заявления администрации Трампа в адрес Гренландии не означают подготовки скорого вторжения. По его словам, речь идет о намерении выкупить остров у Дании.

4 января Трамп заявлял, что Гренландия «совершенно точно» нужна США. Он утверждал, что остров «окружен российскими и китайскими кораблями», и подчеркивал, что с точки зрения национальной безопасности Вашингтона Дания «не справляется» с этой задачей. Позднее советник президента Стивен Миллер отметил, что идея включения Гренландии в состав США является «официальной позицией» администрации.

Власти Гренландии раскритиковали подобную риторику. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия на протяжении поколений была близким и лояльным союзником США, в том числе в сложные периоды, и брала на себя ответственность за безопасность Северной Америки. В связи с этим он назвал заявления Вашингтона «абсолютно неприемлемыми».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, подчеркнула, что слова Трампа о желании взять под контроль Гренландию «к сожалению, следует воспринимать всерьез».

Главные новости

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?
Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?

Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами
Это же огромный бизнес: Домбрава о том, как трудно бороться с мигрантами (1)

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

