Не исключено применение армии: Белый дом о планах Трампа на Гренландию

По словам Левитт, Трамп «ясно дал понять», что установление контроля над Гренландией является приоритетом национальной безопасности США и имеет ключевое значение для сдерживания противников Вашингтона в Арктике.

Она подчеркнула, что президент и его команда обсуждают несколько вариантов достижения этой внешнеполитической цели. «Использование американских вооруженных сил всегда остается в числе возможностей, находящихся в распоряжении главнокомандующего», — приводит телеканал ее слова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио на закрытом брифинге для членов Конгресса заявил: резкие заявления администрации Трампа в адрес Гренландии не означают подготовки скорого вторжения. По его словам, речь идет о намерении выкупить остров у Дании.

4 января Трамп заявлял, что Гренландия «совершенно точно» нужна США. Он утверждал, что остров «окружен российскими и китайскими кораблями», и подчеркивал, что с точки зрения национальной безопасности Вашингтона Дания «не справляется» с этой задачей. Позднее советник президента Стивен Миллер отметил, что идея включения Гренландии в состав США является «официальной позицией» администрации.

Власти Гренландии раскритиковали подобную риторику. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия на протяжении поколений была близким и лояльным союзником США, в том числе в сложные периоды, и брала на себя ответственность за безопасность Северной Америки. В связи с этим он назвал заявления Вашингтона «абсолютно неприемлемыми».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, подчеркнула, что слова Трампа о желании взять под контроль Гренландию «к сожалению, следует воспринимать всерьез».