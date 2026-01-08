Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Свидание под охраной»: внучка Трампа пожаловалась, как телохранители портят романтику

Редакция PRESS 8 января, 2026 14:52

Восемнадцатилетняя Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, неожиданно рассказала о своей личной жизни — и оказалось, что романтики в ней немного.

В подкасте Impaulsive мега-инфлюенсера Логана Пола (76 млн подписчиков) Кай призналась: постоянная охрана Секретной службы делает обычные свидания почти невозможными.

Телохранители сопровождают её повсюду, даже когда она просто гуляет с подругами.

«Это тяжело. Это была большая перестройка, когда они появились. Очень странно, когда ты стоишь с группой девушек, а буквально в метре за тобой — огромный парень», — рассказала Кай.

На свиданиях ситуация становится ещё более неловкой. По словам внучки президента, агенты буквально сидят за соседними столиками, внимательно наблюдая за происходящим.

«Если честно, это реально неловко, когда у тебя свидание с парнем, а агент сидит за двумя столиками позади. Это немного странно. Но я стараюсь не обращать на это внимания».

Кай призналась, что со временем научилась просто делать вид, будто охраны не существует. Это произошло после того, как её дед снова стал президентом и меры безопасности усилили.

Любопытно, что похожие проблемы со свиданиями испытывает и дядя Кай — Бэррон Трамп, который всего на год старше. Таблоид Page Six ранее писал, что ради одного его свидания якобы перекрывали целый этаж Trump Tower.

Пока Кай не спешит с личной жизнью. Она говорит, что следует совету матери Ванессы Трамп:«Сначала сосредоточься на карьере. Когда закончишь с этим — тогда и займёшься остальным».

Как и мать в прошлом, Кай сначала хочет добиться успеха — правда, не в модельном бизнесе, а в гольфе. Её профессиональный дебют оказался не самым удачным, но, как она сама признаёт, чемпионами не рождаются.

Свидания под прицелом охраны — звучит как сюжет сериала.
Но для внучки президента США это просто повседневная реальность.
 
 
 

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

