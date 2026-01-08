«Свидание под охраной»: внучка Трампа пожаловалась, как телохранители портят романтику

В подкасте Impaulsive мега-инфлюенсера Логана Пола (76 млн подписчиков) Кай призналась: постоянная охрана Секретной службы делает обычные свидания почти невозможными.

Телохранители сопровождают её повсюду, даже когда она просто гуляет с подругами.

«Это тяжело. Это была большая перестройка, когда они появились. Очень странно, когда ты стоишь с группой девушек, а буквально в метре за тобой — огромный парень», — рассказала Кай.

На свиданиях ситуация становится ещё более неловкой. По словам внучки президента, агенты буквально сидят за соседними столиками, внимательно наблюдая за происходящим.

«Если честно, это реально неловко, когда у тебя свидание с парнем, а агент сидит за двумя столиками позади. Это немного странно. Но я стараюсь не обращать на это внимания».

Кай призналась, что со временем научилась просто делать вид, будто охраны не существует. Это произошло после того, как её дед снова стал президентом и меры безопасности усилили.

Любопытно, что похожие проблемы со свиданиями испытывает и дядя Кай — Бэррон Трамп, который всего на год старше. Таблоид Page Six ранее писал, что ради одного его свидания якобы перекрывали целый этаж Trump Tower.

Пока Кай не спешит с личной жизнью. Она говорит, что следует совету матери Ванессы Трамп:«Сначала сосредоточься на карьере. Когда закончишь с этим — тогда и займёшься остальным».

Как и мать в прошлом, Кай сначала хочет добиться успеха — правда, не в модельном бизнесе, а в гольфе. Её профессиональный дебют оказался не самым удачным, но, как она сама признаёт, чемпионами не рождаются.

Свидания под прицелом охраны — звучит как сюжет сериала.

Но для внучки президента США это просто повседневная реальность.





