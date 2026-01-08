По словам Каулиньша, Рига находится в режиме постоянной готовности к зиме. «Рига всё время находится в режиме готовности. Как только начинается сезон, мы дежурим, следим за метеопрогнозами и в зависимости от ситуации реагируем и очищаем улицы», — отметил он.

Комментируя критику жителей по поводу сложных условий движения в первые часы снегопада, Каулиньш подчеркнул, что любым работам требуется время. Он признал, что рижане требовательны, однако в целом начало зимнего сезона оценивает положительно. «С учётом состояния инфраструктуры и количества полученных жалоб я бы сказал, что зимний сезон мы начали успешно. Серьёзных проблем не было», — заявил он, добавив, что основные сложности возникают при интенсивных снегопадах по всему городу или во время оттепелей.

Одним из главных ограничений зимнего содержания улиц остаётся финансирование. «Если бы деньги были неограниченны, мы могли бы сделать всё идеально, но нам приходится работать в рамках доступного финансирования», — пояснил Каулиньш.

В случае сильного снегопада на приведение улиц в порядок может потребоваться от четырёх до шести, а иногда и до восьми часов — в зависимости от объёма снега и необходимости его вывоза.

Говоря о возможности введения «снежных билетов», Каулиньш подтвердил, что такой вариант в этом сезоне не исключён. «Если прогнозируются осложнённые условия движения во время интенсивного снегопада, принимается решение объявить снежные билеты, чтобы на улицах города было меньше транспорта», — сказал он, уточнив, что такие решения принимаются в краткосрочной перспективе, как правило, накануне.

При этом при уборке снега приоритет всегда отдается магистральным улицам, мостам и маршрутам общественного транспорта, тогда как улицы меньшего значения очищаются позже.

В целом работу своего департамента этой зимой Каулиньш оценивает на «твёрдую семёрку». «У нас не было крупных катастроф, мобильность обеспечена, а задержки общественного транспорта находятся в пределах нормы», — подчеркнул он, добавив, что город готов поддерживать улицы в порядке всю зиму, даже если это потребует сокращения финансирования летних работ.