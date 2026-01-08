Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига находится в режиме постоянной готовности к зиме: запоминаем обещания столичных чиновников (1)

Редакция PRESS 8 января, 2026 17:18

Важно 1 комментариев

LETA

На этой неделе синоптики обещают Риге снегопады и метели. Директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш в эфире программы TV3 «900 секунд» заявил, что столица готова к таким условиям, однако говорить о введении так называемых «снежных билетов» пока преждевременно.

По словам Каулиньша, Рига находится в режиме постоянной готовности к зиме. «Рига всё время находится в режиме готовности. Как только начинается сезон, мы дежурим, следим за метеопрогнозами и в зависимости от ситуации реагируем и очищаем улицы», — отметил он.

Комментируя критику жителей по поводу сложных условий движения в первые часы снегопада, Каулиньш подчеркнул, что любым работам требуется время. Он признал, что рижане требовательны, однако в целом начало зимнего сезона оценивает положительно. «С учётом состояния инфраструктуры и количества полученных жалоб я бы сказал, что зимний сезон мы начали успешно. Серьёзных проблем не было», — заявил он, добавив, что основные сложности возникают при интенсивных снегопадах по всему городу или во время оттепелей.

Одним из главных ограничений зимнего содержания улиц остаётся финансирование. «Если бы деньги были неограниченны, мы могли бы сделать всё идеально, но нам приходится работать в рамках доступного финансирования», — пояснил Каулиньш.

В случае сильного снегопада на приведение улиц в порядок может потребоваться от четырёх до шести, а иногда и до восьми часов — в зависимости от объёма снега и необходимости его вывоза.

Говоря о возможности введения «снежных билетов», Каулиньш подтвердил, что такой вариант в этом сезоне не исключён. «Если прогнозируются осложнённые условия движения во время интенсивного снегопада, принимается решение объявить снежные билеты, чтобы на улицах города было меньше транспорта», — сказал он, уточнив, что такие решения принимаются в краткосрочной перспективе, как правило, накануне.

При этом при уборке снега приоритет всегда отдается магистральным улицам, мостам и маршрутам общественного транспорта, тогда как улицы меньшего значения очищаются позже.

В целом работу своего департамента этой зимой Каулиньш оценивает на «твёрдую семёрку». «У нас не было крупных катастроф, мобильность обеспечена, а задержки общественного транспорта находятся в пределах нормы», — подчеркнул он, добавив, что город готов поддерживать улицы в порядке всю зиму, даже если это потребует сокращения финансирования летних работ.

Комментарии (1)

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
Важно

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора
Важно

«Узаконенный грабеж!» Водителей просто загоняют в «ловушку» у светофора

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
Важно

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО) (3)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова (1)

Важно 19:36

Важно 1 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы (1)

Важно 19:34

Важно 1 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна (1)

Животные 19:18

Животные 1 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ (1)

Важно 18:54

Важно 1 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии (1)

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 1 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный (1)

Важно 18:44

Важно 1 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных» (1)

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 1 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

