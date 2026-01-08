Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
12 000 евро за десяток столов для уличной торговли: очередное улучшение Риги

Редакция PRESS 8 января, 2026 18:21

Рижская дума 8 января рассмотрит вопрос о выделении 100 тысяч евро на обустройство постоянного электроподключения на Домской площади в Старой Риге. Это решение должно упростить организацию рождественских и других городских ярмарок. Соответствующий вопрос будет обсуждаться на заседании комитета Рижской думы по финансовым и административным делам, сообщает LSM.lv.

Кроме того, депутаты планируют обсудить закупку новых модульных торговых столов. На эти цели предполагается направить 12 тысяч евро. 

Как сообщил представитель Рижского центра жителей районов Андрис Лишманис в эфире Latvijas Radio, стоимость новых столов может оказаться примерно на 20% выше по сравнению с прошлым годом.

«Речь идет об обновлении столов для уличной торговли, процесс был начат еще в прошлом году. В процессе эксплуатации первых 22 поставленных столов мы пришли к выводу, что их можно усовершенствовать. Также были проведены интервью с уличными торговцами. В результате был разработан проект улучшений этого модуля уличной торговли, и в следующем году мы предлагаем продолжить их обновление», — отметил Лишманис.

Он подчеркнул, что озвученная сумма носит ориентировочный характер. «Получив уточненный проект, мы уже не успели провести исследование рынка, чтобы понять, какую цену мог бы предложить производитель. В любом случае именно процедура закупки покажет итоговую сумму», — добавил он.

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

