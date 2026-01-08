12 000 евро за десяток столов для уличной торговли: очередное улучшение Риги

Кроме того, депутаты планируют обсудить закупку новых модульных торговых столов. На эти цели предполагается направить 12 тысяч евро.

Как сообщил представитель Рижского центра жителей районов Андрис Лишманис в эфире Latvijas Radio, стоимость новых столов может оказаться примерно на 20% выше по сравнению с прошлым годом.

«Речь идет об обновлении столов для уличной торговли, процесс был начат еще в прошлом году. В процессе эксплуатации первых 22 поставленных столов мы пришли к выводу, что их можно усовершенствовать. Также были проведены интервью с уличными торговцами. В результате был разработан проект улучшений этого модуля уличной торговли, и в следующем году мы предлагаем продолжить их обновление», — отметил Лишманис.

Он подчеркнул, что озвученная сумма носит ориентировочный характер. «Получив уточненный проект, мы уже не успели провести исследование рынка, чтобы понять, какую цену мог бы предложить производитель. В любом случае именно процедура закупки покажет итоговую сумму», — добавил он.