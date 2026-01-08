Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

8 января, 2026

Важно 1 комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

-В последние 15-20 лет Китай доминирует в глобальном юге — как в Африке, так и в Латинской Америке. Торговым партнером номер один для всех стран Латинской Америки является Китай. Европа занимает второе место, США — третье. Америке это совершенно не нравится. К этому добавляются прямые инвестиции, миллиардные кредиты, и Китай использует это, строго соблюдая международное право. Но это создает зависимость: страны будут подвержены влиянию определенных политических решений.

-Европа уже не может быть котом Леопольдом, который говорит: «Давайте жить дружно». Мы повсюду проповедуем свои западные ценности, но как, используя демократические ценности, можно победить диктаторов? То, что США сделали с Мадуро, является нарушением международного права, но легитимизировать это или нет – это вопрос для дискуссии. Но диктаторы плевать хотели на международное право.

Великие державы реализуют свою политику так, как считают правильным. Но в настоящее время США не являются единственным великим мировым гегемоном. Есть Китай, который набрал большую силу. У нее есть преступные партнеры, например, Россия. То же самое и с Венесуэлой.

-Кстати, и в латвийских портах также работают такие «теневые суда», которые обслуживают российские компании. Это уже вопрос морали и этических принципов.

Попытки [прекратить это] были. В Сейме были внесены предложения, но коалиция правящих партий отказалась запретить торговлю с Россией, мотивируя это тем, что нет смысла делать это в одиночку, ведь этим воспользуются Литва и Эстония. Это типичный подход «Нового единства» , и «прогрессивные» тоже поддерживают их. К счастью, некоторые решения все же были приняты, например, отказ от Оттавской конвенции. Однако есть достаточно много вопросов, которые продвигаются очень медленно, потому что, видите ли, все страны ЕС должны прийти к соглашению, а это происходит чрезвычайно медленно. Но время сейчас не на нашей стороне, ни на стороне Европейского Союза. Многое нужно было сделать еще два или даже три года назад, чтобы мы уменьшили зависимость от России и укрепили нашу безопасность.

 

Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке
Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке

Нужна помощь: в Риге пропала молодая женщина
Нужна помощь: в Риге пропала молодая женщина

В рижском роддоме теперь всё чаще рождаются русские, украинцы, пакистанцы: Херманис
В рижском роддоме теперь всё чаще рождаются русские, украинцы, пакистанцы: Херманис

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

