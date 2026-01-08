-В последние 15-20 лет Китай доминирует в глобальном юге — как в Африке, так и в Латинской Америке. Торговым партнером номер один для всех стран Латинской Америки является Китай. Европа занимает второе место, США — третье. Америке это совершенно не нравится. К этому добавляются прямые инвестиции, миллиардные кредиты, и Китай использует это, строго соблюдая международное право. Но это создает зависимость: страны будут подвержены влиянию определенных политических решений.

-Европа уже не может быть котом Леопольдом, который говорит: «Давайте жить дружно». Мы повсюду проповедуем свои западные ценности, но как, используя демократические ценности, можно победить диктаторов? То, что США сделали с Мадуро, является нарушением международного права, но легитимизировать это или нет – это вопрос для дискуссии. Но диктаторы плевать хотели на международное право.

Великие державы реализуют свою политику так, как считают правильным. Но в настоящее время США не являются единственным великим мировым гегемоном. Есть Китай, который набрал большую силу. У нее есть преступные партнеры, например, Россия. То же самое и с Венесуэлой.

-Кстати, и в латвийских портах также работают такие «теневые суда», которые обслуживают российские компании. Это уже вопрос морали и этических принципов.

Попытки [прекратить это] были. В Сейме были внесены предложения, но коалиция правящих партий отказалась запретить торговлю с Россией, мотивируя это тем, что нет смысла делать это в одиночку, ведь этим воспользуются Литва и Эстония. Это типичный подход «Нового единства» , и «прогрессивные» тоже поддерживают их. К счастью, некоторые решения все же были приняты, например, отказ от Оттавской конвенции. Однако есть достаточно много вопросов, которые продвигаются очень медленно, потому что, видите ли, все страны ЕС должны прийти к соглашению, а это происходит чрезвычайно медленно. Но время сейчас не на нашей стороне, ни на стороне Европейского Союза. Многое нужно было сделать еще два или даже три года назад, чтобы мы уменьшили зависимость от России и укрепили нашу безопасность.