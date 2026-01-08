Больше или меньше? Какими прогнозируются налоговые поступления?

Из общего объема налоговых поступлений 37% составят обязательные взносы государственного социального страхования, включая взносы на второй пенсионный уровень в размере 5,932 млрд евро.

Поступления налога на добавленную стоимость в 2026 году прогнозируются в размере 4,33 млрд евро, что составляет 27% общего объема налоговых поступлений, тогда как поступления подоходного налога с населения запланированы в размере 2,92 млрд евро, или 18% общего объема прогнозируемых поступлений.

Поступления акцизного налога прогнозируются в размере 1,381 млрд евро, что составляет 9% общего объема налоговых поступлений. Поступления налога на прибыль предприятий запланированы в размере 706 млн евро, что составляет 4% общего объема поступлений, а налога на недвижимость - в размере 244 млн евро, или 2%.

Поступления остальных налогов прогнозируются в объеме 502 млн евро, что составляет 3% общего объема налоговых поступлений.

Как отмечает Минфин, прогнозируемая структура налоговых поступлений отражает тенденции развития экономики Латвии, динамику занятости и потребления, а также влияние налоговой политики.