Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Президент США Дональд Трамп дал «зеленый свет» законопроекту о новых санкциях против России. Об этом сообщил автор инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, документ может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе и рассчитывает на «мощную двухпартийную поддержку».

В публикации в соцсети X сенатор отметил, что считает момент для принятия закона «своевременным»: Украина, по его утверждению, идет на уступки ради достижения мира, тогда как президент России Владимир Путин, по словам Грэма, «ограничивается разговорами, продолжая убивать невинных».

Сенатор пояснил, что законопроект должен усилить переговорные позиции Белого дома на международной арене. В частности, документ даст администрации Трампа рычаги давления на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их отказаться от закупок дешевой российской нефти. Инициатива, получившая неофициальное название «адских» или «сокрушительных» санкций, предполагает введение США пошлины в размере 500% на импорт из государств, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие виды сырья.

Впервые законопроект был представлен в апреле 2025 года Грэмом совместно с сенатором Ричардом Блюменталем. Однако тогда Трамп попросил республиканцев в сенате не выносить его на голосование. Источники Reuters в Белом доме сообщали, что президент рассчитывал на «плодотворные переговоры» с Москвой по украинскому урегулированию и не исключал перспектив экономического сотрудничества с Россией после окончания войны.

Осенью тема санкций вновь вернулась в повестку. В октябре лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн допускал, что голосование может состояться в течение месяца, а в ноябре Грэм заявлял, что Трамп уже поручил продвигать инициативу. Тем не менее законопроект так и не был рассмотрен верхней палатой конгресса.

На фоне дискуссий The Washington Post отмечала, что принятие документа может ударить по самим США сильнее, чем по России. Российские энергоресурсы закупают многие ключевые партнеры Вашингтона, включая страны Европы, и жесткие вторичные санкции способны осложнить отношения США с крупнейшими экономиками мира.