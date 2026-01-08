Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

Редакция PRESS 8 января, 2026 11:44

Важно 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США Дональд Трамп дал «зеленый свет» законопроекту о новых санкциях против России. Об этом сообщил автор инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, документ может быть вынесен на голосование уже на следующей неделе и рассчитывает на «мощную двухпартийную поддержку».

В публикации в соцсети X сенатор отметил, что считает момент для принятия закона «своевременным»: Украина, по его утверждению, идет на уступки ради достижения мира, тогда как президент России Владимир Путин, по словам Грэма, «ограничивается разговорами, продолжая убивать невинных».

Сенатор пояснил, что законопроект должен усилить переговорные позиции Белого дома на международной арене. В частности, документ даст администрации Трампа рычаги давления на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их отказаться от закупок дешевой российской нефти. Инициатива, получившая неофициальное название «адских» или «сокрушительных» санкций, предполагает введение США пошлины в размере 500% на импорт из государств, приобретающих у России нефть, газ, уран и другие виды сырья.

Впервые законопроект был представлен в апреле 2025 года Грэмом совместно с сенатором Ричардом Блюменталем. Однако тогда Трамп попросил республиканцев в сенате не выносить его на голосование. Источники Reuters в Белом доме сообщали, что президент рассчитывал на «плодотворные переговоры» с Москвой по украинскому урегулированию и не исключал перспектив экономического сотрудничества с Россией после окончания войны.

Осенью тема санкций вновь вернулась в повестку. В октябре лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн допускал, что голосование может состояться в течение месяца, а в ноябре Грэм заявлял, что Трамп уже поручил продвигать инициативу. Тем не менее законопроект так и не был рассмотрен верхней палатой конгресса.

На фоне дискуссий The Washington Post отмечала, что принятие документа может ударить по самим США сильнее, чем по России. Российские энергоресурсы закупают многие ключевые партнеры Вашингтона, включая страны Европы, и жесткие вторичные санкции способны осложнить отношения США с крупнейшими экономиками мира.

Главные новости

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?
Важно

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии
Важно

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке
Важно

Сколько стоит навариться на беде? Автомобилист в шоке

Интерес к вакцинации от гриппа снизился: а пик эпидемии еще не пройден

Новости Латвии 12:18

Новости Латвии 0 комментариев

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Вакцины от гриппа доступны, и кабинеты вакцинации могут их заказать, однако с началом эпидемии гриппа интерес пациентов к вакцинации значительно снизился, сообщила агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Алисе Ницмане-Айшпуре.

Читать
Не смогли принять бюджет: глава Адажской краевой думы ушла в отставку

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

Основатели движения «Без партий» раскололись: «Латвияс авизе»

Новости Латвии 11:45

Новости Латвии 0 комментариев

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Движение "Без партий", о создании которого в ноябре прошлого года заявил режиссер Алвис Херманис, в начале этого года уже раскололось: о выходе из него заявили сам Херманис и его единомышленник Язепс Башко.

Читать

«И в латвийских портах работают такие «теневые суда»: Колс

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

«Все это связано с растущей ролью Китая в мире. Администрация Трампа заявила, что Европа должна больше делать в области обороны, США больше не хотят быть тут старшим братом, поскольку фокус будет направлен на Тихоокеанский регион. Все это связано как с вопросами мировой торговли, так и с вопросами безопасности. Тот, кто контролирует моря, контролирует мир. И Китай это делает», - заявил в интеравью «Неаткариге» член комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Нацобединение), комментируя операцию США по захвату Николаса Мадуро и танкера "теневого флота" России. Далее – основные тезисы.

Читать

Самые невезучие: кто в Латвии понес самые большие убытки в 2025-ом?

Важно 11:33

Важно 0 комментариев

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs" опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Не все богатые люди в прошлом году улучшили свое материальное положении. Были и те, кто понёс значительные убытки. Pietiek.com со ссылкой на журнал „Miljonārs” опубликовал топ самых невезучих предпринимателей. Приводим этот текст в переводе.

Читать