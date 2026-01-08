Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 8. Января Завтра: Gatis, Ivanda
Доступность

«Мы даём и будем давать всё необходимое»: Браже о проценте нашего ВВП для Украины (5)

Редакция PRESS 8 января, 2026 17:32

Выбор редакции 5 комментариев

LETA

Латвия потратила в прошлом году примерно 0,3% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на военную поддержку Украины, сообщила сегодня журналистам министр иностранных дел Байба Браже (Новое единство) после межведомственного совещания по выполнению латвийско-украинского соглашения о мерах безопасности.

Она отметила, что энергетическая инфраструктура Украины в настоящее время значительно страдает от российских бомбардировок. «Она не полностью разрушена, но в некоторых регионах наблюдаются серьезные перебои в распределении энергии в Украине. Это целенаправленная российская политика», — сказала Браже. Министр подчеркнула, что Латвия в сотрудничестве с Украиной должна четко понимать, что наша страна может сделать и в чем нуждаются украинцы. «Военная поддержка также будет продолжена», — сказала Браже. «Мы даем и будем давать украинцам все необходимое», — подчеркнула она.

В 2025 году Латвия обязалась выделить не менее 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины, но к концу года эта доля была превышена, и на нее было выделено больше средств. «В конце года мы выделили дополнительные средства специально на закупку оружия НАТО у американцев», — сказала Браже.

В этом году военную поддержку планируется продолжить на уровне не менее 0,25% ВВП.

Латвия также внесла свой вклад в Фонд энергетического сообщества, из которого, помимо прочего, закупаются генераторы.

«Это дает нашим производителям энергетической инфраструктуры возможность участвовать в тендерах и поставлять продукцию украинцам», — отметила министр иностранных дел. Военные предприятия в Латвии также могут развиваться, добавила она.

В свою очередь, динамика украинского гражданского населения в Латвии изменилась по сравнению с первым годом войны, и это также обсуждалось на сегодняшнем совещании. Браже сообщила, что различные министерства рассматривают способы продолжения оказания поддержки, одновременно адаптируя её к текущей ситуации. Соответственно, поддержка по некоторым вопросам будет сокращена.

На встрече также обсуждался вопрос поддержки Украины в различных международных организациях, чтобы не допустить избрания России на эти должности. «На самом деле, мы добились там больших успехов как международное сообщество», — сказала Браже.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)

Главные новости

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Важно

Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Важно

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея
Важно

За протесты против россиян могут выгнать с трассы: федерация бобслея

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова (5)

Важно 19:36

Важно 5 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать
Загрузка

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы (5)

Важно 19:34

Важно 5 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна (5)

Животные 19:18

Животные 5 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ (5)

Важно 18:54

Важно 5 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии (5)

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 5 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный (5)

Важно 18:44

Важно 5 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных» (5)

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 5 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Читать