Она отметила, что энергетическая инфраструктура Украины в настоящее время значительно страдает от российских бомбардировок. «Она не полностью разрушена, но в некоторых регионах наблюдаются серьезные перебои в распределении энергии в Украине. Это целенаправленная российская политика», — сказала Браже. Министр подчеркнула, что Латвия в сотрудничестве с Украиной должна четко понимать, что наша страна может сделать и в чем нуждаются украинцы. «Военная поддержка также будет продолжена», — сказала Браже. «Мы даем и будем давать украинцам все необходимое», — подчеркнула она.

В 2025 году Латвия обязалась выделить не менее 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины, но к концу года эта доля была превышена, и на нее было выделено больше средств. «В конце года мы выделили дополнительные средства специально на закупку оружия НАТО у американцев», — сказала Браже.

В этом году военную поддержку планируется продолжить на уровне не менее 0,25% ВВП.

Латвия также внесла свой вклад в Фонд энергетического сообщества, из которого, помимо прочего, закупаются генераторы.

«Это дает нашим производителям энергетической инфраструктуры возможность участвовать в тендерах и поставлять продукцию украинцам», — отметила министр иностранных дел. Военные предприятия в Латвии также могут развиваться, добавила она.

В свою очередь, динамика украинского гражданского населения в Латвии изменилась по сравнению с первым годом войны, и это также обсуждалось на сегодняшнем совещании. Браже сообщила, что различные министерства рассматривают способы продолжения оказания поддержки, одновременно адаптируя её к текущей ситуации. Соответственно, поддержка по некоторым вопросам будет сокращена.

На встрече также обсуждался вопрос поддержки Украины в различных международных организациях, чтобы не допустить избрания России на эти должности. «На самом деле, мы добились там больших успехов как международное сообщество», — сказала Браже.