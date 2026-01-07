Российские суда начали совершать акты саботажа в Балтийском море сравнительно недавно. Но два повреждения подводных кабелей в ноябре 2024 года актуализировали вопрос безопасности инфраструктуры под водой, хотя повреждения замечали и раньше. Такие российские «шалости» происходили регулярно, и сейчас, 2 января, в Балтийском море недалеко от Лиепаи был повреждён оптический кабель, однако связь в Латвии не нарушена. Возможное судно виновник задержали и вместе с экипажем доставили в порт Лиепаи. Судно уже отпустили, «оно не виновато». Но чего ещё ждать от «дружелюбного» восточного соседа?

Не заметили 90 километров

Оптический кабель Паланга (Швентойи) - Лиепая с 1995 года принадлежит шведской частной компании, он соединяет Швентойи со шведским островом Готланд, и он уже повреждался весной 2025 года. Сейчас начат уголовный процесс. Интересно, что в августе прошлого года в Финляндии перед судом предстала команда танкера «Eagle S», принадлежащего российскому «теневому флоту», чтобы начать рассмотрение уголовного дела о повреждении подводных кабелей в Финском заливе.

Капитан нефтяного танкера, зарегистрированного на островах Кука, и два старших офицера, один из Индии, двое из Грузии, были обвинены в том, что протащили якорь по морскому дну примерно 90 километров, повредив пять подводных кабелей. Конечно, интернациональная команда настаивала, что это произошло случайно, но трудно представить, что экипаж мог не заметить якорь, который 90 километров тащится по грунту.

Защита тогда утверждала, что у Финляндии нет юридического права рассматривать дело, поскольку кабели находились вне территориальных вод Финляндии. Прокуратура же заявляла, что экипаж умышленно не выполнял свои обязанности, потому что инцидент угрожал энергоснабжению и критической инфраструктуре Финляндии, поэтому у государства есть право рассматривать дело. Прокуратура просила каждому обвиняемому назначить не менее двух лет и шести месяцев лишения свободы.

Можно ожидать новые акты саботажа

Юрис Маклаковс, бывший командир НВС, в разговоре с nra.lv сказал, что в Балтийском море должны быть обозначены места, где можно безопасно бросать якорь, а также выставлены буи. «Есть реальная карта, которая показывает направления и расположение кабелей. Но всегда ли капитаны следуют этим картам?» - сомневается Маклаковс.

При этом он не сомневается, что будут новые акты саботажа. «Не зря мы в НАТО, оно поможет сохранить безопасность. По поводу Европейского союза я не столь оптимистичен», - говорит Маклаковс.

Вице адмирал Гайдис Андрей Зейботс в разговоре с nra.lv отметил, что избежать саботажа можно, но полностью исключить его нельзя. «Это закономерно, но не всегда это саботаж. Такое бывает и у моряков. У меня самого когда то случалось, что я якорем случайно зацепил кабель. Можем ли мы ожидать саботаж в море? Определённо. И саботаж можно сделать где угодно. Последствия лишь могут быть разными. Если саботаж в воздухе, жертв больше. Но и на земле жертв может быть много: недавно на швейцарском альпийском курорте Кран Монтана в пожаре бара сгорели 40 человек. Это не было саботажем. А саботаж - один из способов запугивания людей».

Исполнители саботажа и терактов обычно ведут себя как уличные хулиганы: если им не дают сдачи, они становятся всё агрессивнее и наглее. Поэтому возникает закономерный вопрос: почему Балтийское море недостаточно «занято» кораблями НАТО? Понятно, что такое решение должно приниматься всеми странами НАТО единогласно. Но как иначе выбить зубы хулиганам государства агрессора?

Бывший министр сообщения Улдис Аугулис в разговоре с nra.lv признаёт, что кораблей НАТО в Балтийском море должно быть больше. «Думаю, нужно принять решение проверять все суда, которые ходят по Балтийскому морю. Но проблема в том, что эти “теневые суда” плавают в международных водах. Значит, нужно принять решение проверять абсолютно все суда, даже если они в международных водах», - сказал Аугулис.

Пора думать о защите Балтийского моря

Проблема «теневых судов» сложна. Если перекрыть главные пути в Балтийском море, это серьёзно ударит по экономике России, и это снова может стать основанием для нового конфликта. Размеры «теневого флота» огромны: примерно 1400 судов относятся к «теневому флоту», который ходит по водам мира.

Нетрудно представить, как часто такие суда рвут кабели связи. Это одни из самых удобных целей для саботажа. Около 99% мировой передачи данных идёт под водой. Чем мельче зарыт кабель, тем проще его порвать. Поэтому нужно срочно думать о защите Балтийского моря.