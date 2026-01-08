Послом в Латвии будет крупный спонсор Трампа, не имеющая дипломатического опыта

По данным американских СМИ, Аргирос не имеет опыта дипломатической работы, но пожертвовала два миллиона долларов на инаугурацию Трампа.

В биографии на сайте Государственного департамента США говорится, что Аргирос — инвестор в недвижимость в Калифорнии. Она занимала различные должности в семейной компании по недвижимости Arnel & Affiliates, включая должность вице-президента компании.

Аргирос также является одним из исполнительных директоров Фонда семьи Аргирос, который занимается благотворительностью в различных областях, и принимал активное участие в работе различных общественных организаций, включая Фонд Рональда Рейгана и Фонд Ричарда Никсона.

В 2007 году Аргирос получила степень бакалавра в Университете Чепмена в Калифорнии.

В США послами назначают не только карьерных дипломатов, но и сторонников партий. Например, в 2004 году тогдашний президент Джордж Буш-младший назначил активистку и спонсора Республиканской партии Кэтрин Тодд Бейли послом в Латвии.