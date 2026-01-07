Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

© Deutsche Welle 7 января, 2026 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

В свою очередь премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию Германии Маркус Зёдер выразил мнение, что для обеспечения безопасности Украины приоритет должен быть отдан задействованию украинских военнослужащих. Кроме того, с этой целью необходимо отправить на родину и украинских беженцев, указал он.

"Прежде чем молодым немецким мужчинам придется отправиться в Украину, следует вернуться на родину из Германии молодым украинским мужчинам. Молодые украинские мужчины должны отправиться к себе на родину, чтобы защищать свою страну", - считает Зёдер.

Германия - не единственная страна, высказывающая опасения из-за массового выезда молодых мужчин из Украины, заявил, отвечая на вопрос парламентского корреспондента DW на пресс-конференции в среду, 7 января, официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. 

"Думаю, этот феномен наблюдается повсюду в Европе. Он имеет политическое измерение, которое дает федеральному правительству повод высказывать свою позицию и выражать обеспокоенность", - пояснил Штефан Корнелиус. Он добавил, что обеспокоенность массовым выездом молодых мужчин из Украины выражает и президент этой страны Владимир Зеленский . Украине "нобходимы молодые люди, способные руководить, поддерживать работу государства и общественный порядок", подчеркнул представитель правительства в Берлине. Он отметил также, что Германия не может быть заинтересована в отъезде молодого поколения из Украины.

Тем временем комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что разделяет позицию правительства Германии. "Мы должны сделать все возможное, чтобы люди вернулись в Украину и, будем надеяться, смогли принять участие в усилиях по восстановлению. Это важно, и именно поэтому я разделяю эту точку зрения", - пояснил Бруннер в интервью DW.

По его словам, Европейский Союз делает все возможное, чтобы украинцы по окончании военных действий вернулись в свою страну. Чтобы поддержать эти усилия, Брюссель назначил специального посланника - предшественницу Бруннера на посту еврокомиссара по вопросам миграции Илву Йоханссон.

Кроме того, Евросоюз должен уже сейчас начать подготовку к тому, что в 2027 году прекратит действовать статус временной защиты украинцев, предоставленный им после начала полномасштабного вторжения РФ, указал Магнус Бруннер. По его словам, Брюссель уже обратился с соответствующей просьбой к правительствам стран-участниц ЕС.

 

