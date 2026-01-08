Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто-то недоволен: на долгий больничный Хелманиса пожаловались в Инспекцию здравоохранения (1)

Редакция PRESS 8 января, 2026 17:14

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Инспекция здравоохранения (ИЗ) начала проверку обоснованности больничного листа председателя Огрской думы Эгилса Хелманиса, подтвердили агентству ЛЕТА в инспекции.

Инспекция обратилась к медицинским учреждениям и врачам с просьбой предоставить необходимые медицинские документы. В инспекции не уточнили, когда было получено заявление, необходимое для начала проверки.

Ранее инспекция заявила, что для проведения такой проверки необходимо заявление от лица, но такого заявления не было. ИЗ не проводит проверок действительности больничного листа по своей инициативе.

При подаче жалобы на выдачу больничного лицо должно указать обстоятельства, позволяющие усомниться в действительности документа.

Как сообщалось, Хелманис не заполнил в установленный срок анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне. На больничном он находится с 5 августа прошлого года.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова (1)

Важно 19:36

Важно 1 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы (1)

Важно 19:34

Важно 1 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна (1)

Животные 19:18

Животные 1 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ (1)

Важно 18:54

Важно 1 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии (1)

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 1 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный (1)

Важно 18:44

Важно 1 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных» (1)

Выбор редакции 18:36

Выбор редакции 1 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

