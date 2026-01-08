Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пятница станет самым холодным днем ​​в Латвии этой зимой

8 января, 2026 14:36

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Пятница станет самым холодным днем ​​в Латвии этой зимой, ожидаются порывистый ветер и снегопад, предупреждают синоптики.

Ночью северо-восточный ветер будет дуть с порывами до 16 метров в секунду в Латгале и на Курземском побережье Рижского залива. Днем по всей стране ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду, а на побережье Северного Курземе — до 22 метров в секунду.

Наиболее сильная метель ожидается в Латгале и Селии, а также местами в Видземе и Курземе. Местами на дорогах образуются снежные заносы. Осадков не ожидается, только во второй половине дня в южной Латгале начнет идти снег.

Небо будет затянуто облаками. Температура воздуха ночью опустится до -9-14 градусов, а утром в Северном Курземе — до -5-8 градусов. В течение дня температура поднимется на 1-3 градуса. Ветер усилит ощущение холода.

В Риге в пятницу ожидается облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер усилится, порывы в течение дня достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -8-10 градусов.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Загрузка

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

18:54

Важно 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Трамп решился на «адские санкции» против России: «Путин продолжает убивать невинных»

18:36

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

Президент США согласился поддержать инициативу о резком ужесточении антироссийских санкций, что может привести к одному из самых жестких экономических шагов Вашингтона за последние годы.

