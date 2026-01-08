Пятница станет самым холодным днем ​​в Латвии этой зимой

Ночью северо-восточный ветер будет дуть с порывами до 16 метров в секунду в Латгале и на Курземском побережье Рижского залива. Днем по всей стране ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду, а на побережье Северного Курземе — до 22 метров в секунду.

Наиболее сильная метель ожидается в Латгале и Селии, а также местами в Видземе и Курземе. Местами на дорогах образуются снежные заносы. Осадков не ожидается, только во второй половине дня в южной Латгале начнет идти снег.

Небо будет затянуто облаками. Температура воздуха ночью опустится до -9-14 градусов, а утром в Северном Курземе — до -5-8 градусов. В течение дня температура поднимется на 1-3 градуса. Ветер усилит ощущение холода.

В Риге в пятницу ожидается облачная погода без осадков. Северо-восточный ветер усилится, порывы в течение дня достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -8-10 градусов.