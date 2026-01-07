США захватили танкер, для охраны которого Россия направила в Атлантику военные корабли

Танкер, первоначально известный как Bella 1, был захвачен в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил корабль береговой охраны США USCGC Munro, сообщило в соцсети X Европейское командование ВС США.

О захвате судна, как уточняется в сообщении, объявили Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности в координации с Министерством обороны США.

«Захват проводится в рамках распоряжения президента США, направленного против судов, находящихся под американскими санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария», — добавили в командовании.

«Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе — в любой точке мира», — написал в X глава Пентагона Пит Хегсет.

Тем временем Южное командование США сообщает о захвате еще одного танкера «теневого флота» в водах Карибского моря. Как заявили военные, судно Sophia не имело гражданства и также находилось под санкциями США.

Ранее в среду о том, что американцы начали захват танкера Marinera, сообщили несколько СМИ, включая агентство Reuters, а также телеканалы CBS и CNN.

Танкер, поменявший флаг Гайаны на российский, стал одним из судов, которые пыталась задержать береговая охрана США после начала кампании давления президента Трампа на Венесуэлу.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванный американский официальный источник, Москва направила к танкеру Marinera не только средства сопровождения военно-морского флота, но и подводную лодку, класс которой не называется.

Танкер, который шел без груза, ранее использовался для транспортировки венесуэльской нефти и во вторник, 6 января, находилcя между Шотландией и Исландией. Он планировал встать под погрузку в Венесуэле, но не смог сделать этого, уточняет WSJ.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился ввести блокаду против находящихся под санкциями нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и покидающих ее.

Накануне захвата лидера страны Николаса Мадуро американскими военными в субботу, 3 января, Трамп неоднократно обвинял венесуэльские власти в использовании судов для доставки наркотиков в США.

В прошлом месяце береговая охрана США пыталась взять на абордаж танкер Bella 1 в Карибском море по пути в Венесуэлу. У американских властей был ордер на захват судна, обвиненного в нарушении санкций США и перевозке иранской нефти.

После этого танкер резко изменил курс. Кроме того, он поменял название на Marinera и, как сообщается, был перерегистрирован, сменив флаг Гайаны на российский. Команда танкера также нарисовала флаг России на его борту.

Его приближение к Европе совпало с прибытием около 10 американских военно-транспортных самолетов, а также вертолетов.

Россия заявила, что «с озабоченностью наблюдает» за ситуацией вокруг танкера Marinera. По информации нескольких американских источников WSJ, Россия попросила США прекратить преследование судна.

Во вторник два американских чиновника сообщили CBS News, что силы сопровождения ВМФ США планируют взять судно на абордаж и что Вашингтон предпочел бы захватить его, а не потопить.

Южное командование Вооруженных сил США сообщило в социальных сетях, что оно «остается готовым поддерживать партнерские правительственные ведомства США в противодействии находящимся под санкциями судам и участникам, проходящим через этот регион».

«Наши морские силы бдительны, мобильны и готовы отслеживать представляющие интерес суда. Когда поступит приказ, мы будем там», — было сказано в заявлении.

По некоторым оценкам, во вторник ночью Marinera находилась между Шотландией и Исландией, при этом расстояние и погодные условия осложняли возможную операцию по абордажу.

Перед началом любой военной операции США с территории Великобритании Вашингтон, как ожидается, должен уведомить своего союзника.

Пока Министерство обороны Великобритании заявляет, что не комментирует военную активность других стран.

Американские чиновники, цитируемые CBS, предположили, что США могут провести операцию по аналогии с той, что была проведена в прошлом месяце, когда морская пехота и силы специальных операций США совместно с Береговой охраной захватили танкер The Skipper — крупное нефтяное судно под флагом Гайаны — после его выхода из венесуэльского порта.

Данные системы AIS (автоматической идентификации судов), которые теоретически могут быть подделаны, указывают, что во вторник танкер находился в Северной Атлантике примерно в 2000 км к западу от континентальной Европы.

Согласно международному праву, суда находятся под защитой государства, под флагом которого ходят, однако старший аналитик по рискам и комплаенсу компании Kpler Димитрис Ампацидис сообщил BBC Verify, что смена названия и флага вряд ли существенно изменит ситуацию.

«Действия США определяются базовой идентичностью судна — номером IMO, сетями владения и контроля, а также историей санкций, а не окраской корпуса или заявленным флагом», — сказал он.

Ампацидис добавил, что переход под российский флаг может вызвать «дипломатическое трение», но не остановит возможные меры принудительного характера со стороны США.

«В настоящее время наше судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права», — заявили в МИД России.

«При этом российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО, — говорится в заявлении. — Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя».

Потенциальное противостояние вокруг нефтяного танкера разворачивается всего через несколько дней после того, как США шокировали мир захватом президента Николаса Мадуро в столице Венесуэлы Каракасе. В ходе операции по вывозу Мадуро вместе с супругой Силией Флорес в США американские силы наносили удары по объектам в городе, которые они подозревают в причастности к торговле оружием и наркотиками.