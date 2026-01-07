Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

Резонанса теме добавил и частный случай: директор Турайдского музейного заповедника Йоланта Борите рассказала, что заплатила 28 евро за 3 часа парковки на территории больницы Страдыня.

Чтобы разобраться, кто устанавливает правила и почему они такие, LA связалась с представителями Рижской 1-й больницы и больницы Страдыня.

В Рижской 1-й больнице пояснили, что учреждение использует и обслуживает недвижимость, принадлежащую городу Риге, поэтому парковки на территории содержатся и контролируются самой больницей - она отвечает и за инфраструктуру, и за организацию движения. Правила пользования парковкой утверждает правление, исходя из ограниченной площади и небольшого количества мест. При этом места нужны не только пациентам, но и сотрудникам, а также оперативному транспорту.

По действующему порядку посетители могут находиться на территории больницы бесплатно 30 минут. В больнице считают, что этого времени достаточно, чтобы подъехать к входу, высадить пациента и сопроводить до регистратуры, не создавая заторов и не мешая другим пациентам въехать на территорию. Тем, кому нужно оставаться дольше, предлагается вариант с 50% скидкой на оплату парковки на долгосрочной стоянке. Кроме того, рядом есть уличные парковки, где действуют тарифные зоны Риги. Также больница подчёркивает, что отдельные категории могут въезжать и парковаться бесплатно - люди с тяжёлой инвалидностью (1-я группа), пациенты с выданной CSDD парковочной картой для инвалидов, а также специализированный транспорт, выполняющий оперативные и лечебные задачи.

В больнице Страдыня объясняют, что она расположена в исторической части Риги и территорию невозможно расширить, поэтому парковочные места приходится распределять особенно строго - с учётом нагрузки района и необходимости гарантировать доступ экстренным службам. Для более длительной стоянки предусмотрены две парковки - с въездом с улицы Ventspils (корпус A1) и с улицы Atpūtas. Там первый час бесплатный, а со второго часа действует тариф 1 евро за каждые 30 минут.

В больнице подчёркивают, что такой порядок задуман, чтобы без лишних затрат довезти пациента до входа или нужного корпуса, подать документы в регистратуру, помочь добраться до обследований и при необходимости дождаться пациента для обратной поездки. По оценке учреждения, одного часа достаточно для таких коротких действий. Если пациент находится в больнице дольше - на консультациях, процедурах, в дневном стационаре или на операции - предусмотрены парковки для посетителей, где плата также применяется со второго часа по ставке 1 евро за каждые 30 минут.

Отдельно оговорён повышенный тариф 7 евро за 30 минут: его применяют в зоне, предназначенной для краткой остановки, когда автомобиль долго не перемещают, хотя там важно сохранять непрерывное движение оперативного транспорта. Для пациентов с парковочной картой CSDD въезд и парковка на территории больницы Страдыня бесплатны и без ограничения по времени.