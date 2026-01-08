Вышли с плакатами в Австрии: сборная Латвии по скелетону выступила против участия РФ в Кубке Европы. ВИДЕО

В видео, распространяемом в социальных сетях, тренер сборной Латвии Иво Штейнбергс рядом с украинскими спортсменами, в руках у которых фотографии с ранеными и плакаты с их разбомбленными домами, заявляет, что он и сборная Латвии против участия россиян в соревнованиях, пока идёт война.

«Мы приехали на соревнования, в которых будут участвовать и российские спортсмены, и мы вместе с украинскими спортсменами пришли протестовать против этого», — говорит Штейнбергс с плакатом в руках, на котором написано «Россия убивает украинских гражданских жителей». «Пока россияне убивают украинских гражданских жителей, это совершенно недопустимо. Такова позиция сборной Латвии по скелетону и моя позиция как тренера сборной Латвии».

До сих пор российские спортсмены в этом сезоне не стартовали ни на этапах Кубка мира, ни на этапах Кубка Европы.