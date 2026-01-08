Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вышли с плакатами в Австрии: сборная Латвии по скелетону выступила против участия РФ в Кубке Европы. ВИДЕО

Редакция PRESS 8 января, 2026 17:03

Сборная Латвии по скелетону в четверг в Инсбруке перед этапом Кубка Европы выразила протест против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

В видео, распространяемом в социальных сетях, тренер сборной Латвии Иво Штейнбергс рядом с украинскими спортсменами, в руках у которых фотографии с ранеными и плакаты с их разбомбленными домами, заявляет, что он и сборная Латвии против участия россиян в соревнованиях, пока идёт война.

«Мы приехали на соревнования, в которых будут участвовать и российские спортсмены, и мы вместе с украинскими спортсменами пришли протестовать против этого», — говорит Штейнбергс с плакатом в руках, на котором написано «Россия убивает украинских гражданских жителей». «Пока россияне убивают украинских гражданских жителей, это совершенно недопустимо. Такова позиция сборной Латвии по скелетону и моя позиция как тренера сборной Латвии».

 
 
 
 
 
До сих пор российские спортсмены в этом сезоне не стартовали ни на этапах Кубка мира, ни на этапах Кубка Европы.

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Читать
Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Важно 0 комментариев

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Читать

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Читать

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Животные 0 комментариев

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Читать

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Читать

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Выбор редакции 0 комментариев

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Читать

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Читать