Оптический кабель Паланга-Лиепая восстановлен

Редакция PRESS 7 января, 2026 11:48

Новости Латвии

Поврежденный оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая в Балтийском море отремонтирован, передающийся по нему трафик восстановлен, сообщило в среду литовское ведомство по регулированию связи.

Эксплуатация кабеля была полностью восстановлена во вторник, 6 января, уточняется в сообщении литовского регулятора.

Как сообщалось, на прошлой неделе недалеко от Лиепаи был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая.

Сообщение о повреждении кабеля, принадлежащего частной компании, поступило из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.

Кабель принадлежит телекоммуникационному оператору "Arelion", принадлежащему шведскому пенсионному фонду "Polhem Infra". Компании также принадлежит кабель, соединяющий Швянтойи со шведским островом Готланд, который был поврежден весной 2025 года.

Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?
Православные празднуют Рождество. Почему это не выходной день?

Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО?
Вейдемане: Куда пропали из Балтики корабли НАТО? (3)

Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину
Очень дорогая фотография: в Огре полиция оштрафовала перевозимую на трейлере машину

С культурой у них плохо? Зачем министр Лаце поехала в Резекне

Важно 0 комментариев

Представителям Резекненского самоуправления не хватает понимания специфики работы культурных учреждений, считает министр культуры Агнесе Лаце.

5000 студентов за границей: что не устраивает в Латвии?

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

С каждого уплаченного в виде налогов евро: Минфин рассказал о деньгах на госбезопасность

Важно 0 комментариев

В бюджете этого года 11,8 цента из каждого уплаченного в виде налогов евро будет направлено на укрепление государственной безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Невидимая цена жизни: вы не поверите, на что на самом деле уходит энергия

Наука 0 комментариев

Обычно кажется, что энергия нужна жизни для очевидных вещей — роста, движения, работы органов, химических реакций. Но учёные выяснили: этого недостаточно, чтобы объяснить, как живые системы вообще держатся вместе.

Пострадавшим жителям дома на Баускас начали выплачивать кризисное пособие

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Рижское самоуправление начало выплачивать кризисные пособия жителям дома на улице Баускас, чье имущество пострадало в результате взрыва газа. В целом было перечислено 21 840 евро, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Дело о картеле строителей вернули назад. Что не так с доказательствами?

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (KP) раскритиковал решение Верховного суда, из-за которого дело о картеле строителей придётся заново рассматривать в Административном апелляционном суде. В KP считают, что вердикт неоправданно ограничивает сотрудничество правоохранительных органов и мешает выявлять самые тяжёлые нарушения конкуренции.

Бесплатная парковка: 30 минут у больниц и два часа у торговых центров. Какого черта?

Латышские СМИ 0 комментариев

У торговых центров машину часто можно оставить бесплатно на 2 часа, а у некоторых больниц бесплатное время заметно короче - на это пожаловался читатель  LA Эдгар. Он описывает типичную ситуацию: привезти пожилого родственника, довести до регистратуры, дождаться очереди и посадить у кабинета врача за полчаса бывает нереально. Не уложился - плати 4 или 7 евро. И, по словам читателя, это выглядит так, будто покупатель для системы важнее пациента.

