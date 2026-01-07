Оптический кабель Паланга-Лиепая восстановлен

Эксплуатация кабеля была полностью восстановлена во вторник, 6 января, уточняется в сообщении литовского регулятора.
Как сообщалось, на прошлой неделе недалеко от Лиепаи был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая.
Сообщение о повреждении кабеля, принадлежащего частной компании, поступило из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.
Кабель принадлежит телекоммуникационному оператору "Arelion", принадлежащему шведскому пенсионному фонду "Polhem Infra". Компании также принадлежит кабель, соединяющий Швянтойи со шведским островом Готланд, который был поврежден весной 2025 года.