На вопрос о том, оправдано ли повышение цен на топливо на автозаправочных станциях на 10-12 центов, Валайнис ответил, что Совет по конкуренции следит за ситуацией и принимает соответствующие меры.

«Резкий скачок цен на нефть на международных рынках и немедленная переброска топлива на наши автозаправочные станции также вызывают у нас вопросы», — сказал Валайнис, добавив, что трейдеры должны быть честны при установлении цен, а предприниматели должны быть готовы объяснить свою политику ценообразования на топливо антимонопольным органам.

Министр также отметил, что Совет по вопросам конкуренции может налагать суровые санкции за недобросовестную коммерческую практику.

«Мы следим за этими вопросами, и соответствующие органы примут необходимые меры, а торговцы должны быть готовы ответить на эти вопросы», — сказал Валайнис.

