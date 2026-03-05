Резкий рост цен на топливо в Латвии вызывает вопросы: министр (2)

© LETA 5 марта, 2026 16:09

Новости Латвии 2 комментариев

Резкий рост цен на топливо в Латвии после начала войны с Ираном вызывает вопросы, признал министр экономики Виктор Валайнис (ZZS) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 в четверг.

На вопрос о том, оправдано ли повышение цен на топливо на автозаправочных станциях на 10-12 центов, Валайнис ответил, что Совет по конкуренции следит за ситуацией и принимает соответствующие меры.

«Резкий скачок цен на нефть на международных рынках и немедленная переброска топлива на наши автозаправочные станции также вызывают у нас вопросы», — сказал Валайнис, добавив, что трейдеры должны быть честны при установлении цен, а предприниматели должны быть готовы объяснить свою политику ценообразования на топливо антимонопольным органам.

Министр также отметил, что Совет по вопросам конкуренции может налагать суровые санкции за недобросовестную коммерческую практику.

«Мы следим за этими вопросами, и соответствующие органы примут необходимые меры, а торговцы должны быть готовы ответить на эти вопросы», — сказал Валайнис.
 

Комментарии (2)
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

