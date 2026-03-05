Как ранее сообщила агентству LETA партия NA, политическая сила призывает ввести «налог экономической безопасности», чтобы уменьшить экономическую зависимость Латвии от России и одновременно обеспечить дополнительное финансирование государственной безопасности.

Для введения этого налога NA разработала новый закон — Закон о налоге экономической безопасности, а также соответствующие поправки к закону «О налоге на прибыль предприятий» и закону «О налогах и пошлинах». Против этих инициатив сегодня проголосовали депутаты партий «Латвия на первом месте», а также бывшие и действующие депутаты партии «Стабильности!».

Предлагаемый NA «налог экономической безопасности» предусматривает применение повышенной — 30-процентной — налоговой ставки к товарам, происходящим из стран повышенного риска, прежде всего из России, либо поступающим в Латвию через рискованные цепочки поставок. Предполагается, что налог будет распространяться на несколько групп товаров, включая пищевое сырьё, минеральные продукты, корма для животных, изделия из металла, химическую продукцию и текстиль.

В NA указывают, что, несмотря на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, в Латвию напрямую или через посреднические страны по-прежнему поступают товары российского происхождения, тем самым косвенно пополняя бюджет государства-агрессора. По мнению NA, такая ситуация неприемлема как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения.

Депутат Сейма Артур Бутанс (NA) отметил, что в Латвии есть очень много компаний, которые прекратили свою деятельность в России, отказавшись от значительной прибыли из-за своих государственных и идейных убеждений. Он признал, что сейчас эти предприниматели находятся в условиях нечестной конкуренции по сравнению с теми, кто продолжает сотрудничество с государством-агрессором. По его словам, новый закон NA предлагает прекратить такую ситуацию.

«Это станет проверкой и для должностных лиц: подтверждаются ли слова о солидарности с Украиной и разрыве связей с Россией реальными действиями или остаются лишь риторикой. Этот закон даст дополнительные средства в государственный бюджет для укрепления обороноспособности Латвии и поддержки местных предпринимателей», — подчеркнул Бутанс. Он добавил, что пока Россия продолжает войну и угрожает безопасности Европы, Латвия не должна быть страной, которая своим потреблением помогает поддерживать военную экономику агрессора.

Идея введения «налога на войну» не нова — NA уже ранее предлагала её, однако до сих пор политической воли для её введения было недостаточно, отмечает партия. По мнению политической силы, нынешняя геополитическая ситуация ясно показывает, что промедление лишь увеличивает риски для безопасности и продолжает создавать несправедливую конкуренцию для латвийских предпринимателей.