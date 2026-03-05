Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 23. Марта
Наши маленькие санкции: Нацобъединение готовит удар по экономике России (1)

© LETA 5 марта, 2026 21:12

В четверг Сейм передал на рассмотрение Бюджетно‑финансовую (налоговую) комиссию инициативу находящейся в оппозиции партии "Национальное объединение" (NA) о введении 30-процентной налоговой ставки на товары, происходящие из стран повышенного риска — прежде всего из России — или попадающие в Латвию через рискованные цепочки поставок.

Как ранее сообщила агентству LETA партия NA, политическая сила призывает ввести «налог экономической безопасности», чтобы уменьшить экономическую зависимость Латвии от России и одновременно обеспечить дополнительное финансирование государственной безопасности.

Для введения этого налога NA разработала новый закон — Закон о налоге экономической безопасности, а также соответствующие поправки к закону «О налоге на прибыль предприятий» и закону «О налогах и пошлинах». Против этих инициатив сегодня проголосовали депутаты партий «Латвия на первом месте», а также бывшие и действующие депутаты партии «Стабильности!».

Предлагаемый NA «налог экономической безопасности» предусматривает применение повышенной — 30-процентной — налоговой ставки к товарам, происходящим из стран повышенного риска, прежде всего из России, либо поступающим в Латвию через рискованные цепочки поставок. Предполагается, что налог будет распространяться на несколько групп товаров, включая пищевое сырьё, минеральные продукты, корма для животных, изделия из металла, химическую продукцию и текстиль.

В NA указывают, что, несмотря на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, в Латвию напрямую или через посреднические страны по-прежнему поступают товары российского происхождения, тем самым косвенно пополняя бюджет государства-агрессора. По мнению NA, такая ситуация неприемлема как с точки зрения безопасности, так и с моральной точки зрения.

Депутат Сейма Артур Бутанс (NA) отметил, что в Латвии есть очень много компаний, которые прекратили свою деятельность в России, отказавшись от значительной прибыли из-за своих государственных и идейных убеждений. Он признал, что сейчас эти предприниматели находятся в условиях нечестной конкуренции по сравнению с теми, кто продолжает сотрудничество с государством-агрессором. По его словам, новый закон NA предлагает прекратить такую ситуацию.

«Это станет проверкой и для должностных лиц: подтверждаются ли слова о солидарности с Украиной и разрыве связей с Россией реальными действиями или остаются лишь риторикой. Этот закон даст дополнительные средства в государственный бюджет для укрепления обороноспособности Латвии и поддержки местных предпринимателей», — подчеркнул Бутанс. Он добавил, что пока Россия продолжает войну и угрожает безопасности Европы, Латвия не должна быть страной, которая своим потреблением помогает поддерживать военную экономику агрессора.

Идея введения «налога на войну» не нова — NA уже ранее предлагала её, однако до сих пор политической воли для её введения было недостаточно, отмечает партия. По мнению политической силы, нынешняя геополитическая ситуация ясно показывает, что промедление лишь увеличивает риски для безопасности и продолжает создавать несправедливую конкуренцию для латвийских предпринимателей.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

