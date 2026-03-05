Как война на Ближнем Востоке отразится на ценах в Латвии: эксперты (3)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 09:43

Выбор редакции

Основное влияние на экономику Латвии в связи с ближневосточным конфликтом проявится в росте цен на энергоресурсы, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству руководитель исследовательского отдела Банка Латвии Карлис Вилертс.

Он добавил, что степень влияния будет зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта.

Вилертс отметил, что основное беспокойство вызывают атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и терминалы, так как на их восстановление требуется время, и последствия могут длиться дольше, чем сам конфликт.

Однако, по его словам, закрытие Ормузского пролива вызывает меньше опасений. Если движение временно ограничено, цены могут резко колебаться, но относительно быстро стабилизируются.

Китай, являющийся крупным импортером энергоресурсов из Персидского залива, также заинтересован в стабилизации ситуации, добавил он, а президент США Дональд Трамп выразил готовность обеспечить безопасность судоходства в проливе.

По оценкам Банка Латвии, повышение цен на газ с 30 до 60 евро за мегаватт-час увеличит инфляцию в Латвии примерно на 1,5 процентных пункта. Влияние роста цен на нефть может быть более умеренным, поскольку варианты ее поставок более гибкие, чем у СПГ. По расчетам Банка Латвии, рост цен на нефть на 10% увеличит инфляцию примерно на 0,5 процентного пункта в среднесрочной перспективе.

Вилертс также отметил, что дополнительные риски связаны с повышением страховых и транспортных расходов, а также с ростом стоимости кредитов для государств на мировом рынке.

Как сообщила госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, из-за конфликта на Ближнем Востоке приостановлено несколько нефтяных и газовых объектов, но это сделано в качестве меры предосторожности, а не в результате военного нападения. Большинство из этих объектов не оказывают существенного влияния на европейский рынок.

Куревска отметила, что наиболее важным фактором на данный момент является ограничение движения в Ормузском проливе, через который транспортируется около 20-30 % СПГ и нефти, экспортируемых странами Персидского залива.

Страны Персидского залива активнее снабжают азиатские страны, в то время как Европа больше полагается на ресурсы США. Однако если конфликт затянется и ограничения в Ормузском проливе сохранятся надолго, сегменты дизельного и авиационного топлива могут оказаться в зоне риска.

Она подчеркнула, что страны Балтии не получают природный газ из Катара и что ситуация с поставками в регионе стабильна. В последние дни не наблюдается снижения запасов, что связано с более теплой погодой и увеличением доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии.

В Инчукалнском подземном хранилище газа в настоящее время находится 5,4 тераватт-часа газа, а общее потребление газа в Латвии в 2025 году составило 8,9 тераватт-часа. В оставшийся отопительный сезон - март и апрель - потребление может составить в среднем от 1,2 до 1,9 тераватт-часов, что соответствует национальному резерву. Поэтому в настоящее время нет необходимости активировать аварийные механизмы, а резерв национальной безопасности может покрыть около двух месяцев потребления, сказала Куревска.

Член правления "Latvenergo" Дмитрий Юсковец сообщил, что безопасность поставок природного газа в Европу в настоящее время не подвергается риску, поскольку поставки в основном осуществляются не из Катара. Азиатские страны, являющиеся основными покупателями катарского газа, ищут альтернативные источники поставок, в том числе закупают грузы из США, Норвегии и других стран, которые в противном случае предназначались бы для Европы. Поэтому ожидается, что основное влияние будет на уровень цен, а не на физическую доступность.

Юсковец подчеркнул, что в случае краткосрочного конфликта его последствия, скорее всего, будут незначительными. Однако в случае длительной эскалации цена на природный газ в Европе может остаться на высоком уровне, возможно, достигнув 90 евро за мегаватт-час, что все равно будет ниже уровня февральского кризиса 2022 года. Это повлияет на цены на электроэнергию и тарифы на отопление, что будет иметь более широкие макроэкономические последствия.

Комментарии (3)
