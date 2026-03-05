Латвия спасет граждан на Ближнем Востоке: нашлись деньги для airBaltic

Финансирование на организацию авиарейсов для доставки жителей Латвии из региона Ближнего Востока планируется взять из бюджетной программы на непредвиденные случаи, говорится в аннотации к проекту распоряжения, подготовленного Министерством иностранных дел (МИД).

Подготовленный МИД совместно с Министерством сообщения проект распоряжения предусматривает организацию рейса авиакомпании "airBaltic" из региона Ближнего Востока, а также при необходимости эвакуацию людей на наземном транспорте в соседние страны.

Точный объем необходимого финансирования в настоящее время определить невозможно, поскольку еще не выявлено количество людей, которым требуется помощь государства. Согласно расчетам, один самолет может перевезти около 150 человек, транспортные расходы на одного человека составят примерно 1000 евро, или 150 000 евро за рейс. Расходы на наземный транспорт могут составить около 2000 евро за один рейс.

Приоритет при эвакуации будет отдаваться наиболее уязвимым лицам - семьям с детьми, несовершеннолетним, людям с нарушениями здоровья. В консульском регистре МИД до 4 марта зарегистрировались 624 жителя Латвии, которым нужна помощь для выезда из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

