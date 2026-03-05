Латвия спасет граждан на Ближнем Востоке: нашлись деньги для airBaltic

Подготовленный МИД совместно с Министерством сообщения проект распоряжения предусматривает организацию рейса авиакомпании "airBaltic" из региона Ближнего Востока, а также при необходимости эвакуацию людей на наземном транспорте в соседние страны.

Точный объем необходимого финансирования в настоящее время определить невозможно, поскольку еще не выявлено количество людей, которым требуется помощь государства. Согласно расчетам, один самолет может перевезти около 150 человек, транспортные расходы на одного человека составят примерно 1000 евро, или 150 000 евро за рейс. Расходы на наземный транспорт могут составить около 2000 евро за один рейс.

Приоритет при эвакуации будет отдаваться наиболее уязвимым лицам - семьям с детьми, несовершеннолетним, людям с нарушениями здоровья. В консульском регистре МИД до 4 марта зарегистрировались 624 жителя Латвии, которым нужна помощь для выезда из Объединенных Арабских Эмиратов.