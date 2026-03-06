Такое фото размещать нельзя: полиция прислала Плинеру извещение

Процесс начат по факту нарушения закона о запрете на публичное использование символики как нацистской Германии, так и Советского Союза. На фото Плинер в мелях, часть из которых - советского образца и содержат те самые символы, включая красную звезду.

Фото в медалях Плинер опубликовал 23 февраля.

"23. 02. 26. опубликовал на своём профиле ФБ пост (всего 10 слов), и фото в медалях. Указал, что фото 2018 года. Думал, что закон обратной силы не имеет, да и не знал, что медали с советскими символами в нашей демократической стране публиковать НИЗЗЯ.

А то, что на том же фото серебряная медаль Балтийской Ассамблеи, серебряная медаль Кембриджского биографического центра (Великобритания), 2 высшие награды Минобразования ЛССР и СССР - это полицию не интересует", - отметил Плинер.

Отметим, что запрет был утвержден Сеймом Латвии в июне 2013 года. Запрещено использовать (носить, демонстрировать, распространять) форму, гербы, флаги, гимны, а также символы (включая стилизованные) СССР, Латвийской ССР и Третьего Рейха на публичных мероприятиях и в публичном пространстве.