Поводом для иска стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет».

В суде были подтверждены факты: Наталия Абола — латышка, свободно владеет государственным языком, участница баррикад, гражданка Латвии с единственным гражданством. По закону никто не имеет права требовать её выдворения из собственной страны. Эти обстоятельства были установлены и не оспорены. Тем не менее публикация, которая по сути разжигает вражду и провоцирует общественное унижение, не получила должной правовой оценки. Поэтому 4 марта Наталья Абола подала апелляцию.

"Я решила не останавливаться, поэтому подаю апелляцию в Окружной суд по делу об оскорблениях со стороны активистки AtkrieviskoLatviju Ланги.

Суд признал, что в мой адрес Лангой были распространены оскорбительные высказывания, и присудил компенсацию в 200 евро. Но отказался обязать удалить публикацию и принести публичные извинения. Ланга поделилась в Фейсбуке своим мнением о том, что мне нужно «репатриироваться на свою этническую родину» в Россию, потому что Латвия якобы «чужая земля». Это ложь. Я родилась здесь, в Латвии, живу здесь всю жизнь, в отличие от Ланги, и я гражданка Латвии, латышка по отцу, мама из Беларуси.

Я убеждена: в современной демократической Европе никто не имеет права публично унижать людей и говорить им, что им «надо уехать из своей страны».

Поэтому я подаю апелляцию. Не только ради себя — но ради принципа", - написала Абола на своей странице в Facebook.