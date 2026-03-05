Я решила не останавливаться: Абола подала апелляцию по делу об оскорблениях Ланги (1)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 20:15

Новости Латвии 1 комментариев

В конце февраля мы писали, что известная телеведущая и политик Наталья Абола (Согласие) выиграла суд против депутата Рижской думы Лианы Ланги, которая позволила себе оскорбить Аболу в социальных сетях.

Поводом для иска стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». 

В суде были подтверждены факты: Наталия Абола — латышка, свободно владеет государственным языком, участница баррикад, гражданка Латвии с единственным гражданством. По закону никто не имеет права требовать её выдворения из собственной страны. Эти обстоятельства были установлены и не оспорены. Тем не менее публикация, которая по сути разжигает вражду и провоцирует общественное унижение, не получила должной правовой оценки. Поэтому 4 марта Наталья Абола подала апелляцию.

"Я решила не останавливаться, поэтому подаю апелляцию в Окружной суд по делу об оскорблениях со стороны активистки AtkrieviskoLatviju Ланги.

Суд признал, что в мой адрес Лангой были распространены оскорбительные высказывания, и присудил компенсацию в 200 евро. Но отказался обязать удалить публикацию и принести публичные извинения. Ланга поделилась в Фейсбуке своим мнением о том, что мне нужно «репатриироваться на свою этническую родину» в Россию, потому что Латвия якобы «чужая земля». Это ложь. Я родилась здесь, в Латвии, живу здесь всю жизнь, в отличие от Ланги, и я гражданка Латвии, латышка по отцу, мама из Беларуси.

Я убеждена: в современной демократической Европе никто не имеет права публично унижать людей и говорить им, что им «надо уехать из своей страны».

Поэтому я подаю апелляцию. Не только ради себя — но ради принципа", - написала Абола на своей странице в Facebook.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

