Возможно обледенение дороги: в пятницу снова минус

Местами ожидаются также иней и обледенение дорог. Температура воздуха опустится до -1...-7 градусов.

Днем на большей части территории страны будет светить солнце, на побережье возможен туман. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада, юго-запада. Температура воздуха составит +1...+7 градусов, в западных и центральных районах страны до +10 градусов.

В Риге в течение ночи ожидается легкая облачность, без осадков. Слабый северо-западный ветер перейдет в юго-западный. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем потеплеет до +9 градусов.