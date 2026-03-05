Самый известный фильм режиссёра — «Театр», в котором сыграла одну из своих лучших ролей Вия Артмане.

В последние годы Стрейчс пробовал свои силы как художник. В 2004 году в Доме Черноголовых прошла его персональная выставка, на которой к показу были подготовлены выполненные в технике пастели картины.

В 1991—1995 гг. Стрейсч был председателем Союза кинематографистов Латвии. Педагогом Латвийской академии культуры. С 1999 года — почётный член Академии наук Латвии. Был председателем Рижского Латышского общества.

