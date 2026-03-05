Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
Умер кинорежиссер Янис Стрейчс (2)

Редакция PRESS 5 марта, 2026 19:12

История и культура 2 комментариев

Выдающийся латвийский кинорежиссер, актер, писатель, художник, публицист и общественный деятель Янис Стрейчс скончался в возрасте 89 лет, сообщает LTV.

Самый известный фильм режиссёра — «Театр», в котором сыграла одну из своих лучших ролей Вия Артмане.

В последние годы Стрейчс пробовал свои силы как художник. В 2004 году в Доме Черноголовых прошла его персональная выставка, на которой к показу были подготовлены выполненные в технике пастели картины.

В 1991—1995 гг. Стрейсч был председателем Союза кинематографистов Латвии. Педагогом Латвийской академии культуры. С 1999 года — почётный член Академии наук Латвии. Был председателем Рижского Латышского общества.

Мы выражаем соболезнования родственникам Стрейчса и поклонникам его таланта.

Комментарии (2)
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (2)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

