Коротко:

• Оплата сверхурочной работы по-прежнему остается главным предметом спора между работодателями и профсоюзами.

• Профсоюзы выступают за сохранение существующего порядка — не менее 100% от часовой или дневной ставки заработной платы.

• Организации работодателей хотят снизить размер доплаты за сверхурочную работу до 50 %.

• Комиссия Сейма решила: в рабочие дни минимальная доплата за сверхурочные — 50%, в праздничные дни — 75%.

• Депутаты комиссии пообещали уточнить формулировку об оплате сверхурочной работы в праздничные дни.

• Предлагается ввести переходный период для внедрения изменений.

• Чтобы поправки к Закону о труде вступили в силу, их еще должен одобрить Сейм.

...Оплата сверхурочных является одним из главных спорных вопросов по поводу которого профсоюзы и работодатели ломают копья, обсуждая поправки к Закону о труде. Нынешнее законодательство предусматривает доплату в размере не менее 100% от часовой или дневной ставки. Профсоюзы настаивают на том, чтобы это так же было и впредь, а работодатели предлагают снизить размер доплаты до 50%.

Член правления общества «Zemnieku saeima» (Крестьянский Сейм) Мартиньш Тронс также призвал сократить размер доплат за сверхурочную работу. Он считает, что работники должны получать справедливую оплату, однако это должно обеспечиваться в рамках основного рабочего времени.

«По нашим данным, в большинстве стран доплаты за сверхурочную работу и работу в выходные составляют 50%. Если мы хотим помочь латвийским предпринимателям и крестьянам быть более конкурентоспособными на общем европейском рынке, то ясно, что нам необходимо перенять аналогичный подход к оплате сверхурочных. Здесь следует придерживаться принципа, что [даже], если мы хотим и можем, нужно смотреть, что происходит в соседних странах», — отметил Тронс.

Согласно данным LBAS, сверхурочно работает более половины сотрудников в сфере транспорта и логистики, половина — в розничной торговле и производстве, около 40% — в инфраструктуре и энергетике, около 30% — в сфере услуг. Только в этих отраслях изменения затронут 129 000 работников и их семьи.