«200 на 200»: Прошел обмен военнопленными между Киевом и РФ

"Сегодня 200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение: их родные возвращаются домой", - написал Зеленский. По его словам, речь идет о защитниках Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей - солдатах Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пограничниках и нацгвардейцах.

По словам Зеленского, обмен состоялся при поддержке посредников. "Благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена", - добавил он.

Минобороны РФ: Российские военнослужащие - в Беларуси

В Москве также отметили посреднические усилия США и ОАЭ. В Минобороны РФ уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позднее они будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации.

Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский в Telegram напомнил о договоренностях в Женеве 5-6 марта об обмене в формате "500 на 500".

Ранее, 5 февраля, между Киевом и Москвой состоялся обмен по формуле "157 на 157". Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев. Более половины попали в плен во время обороны Мариуполя. Кроме того, удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев. Самому молодому из бывших пленных - 23 года, он был приговорен к пожизненному судом в РФ после обороны Мариуполя. Самому старшему - 63 года, писали "Українськi Новини". РФ были возвращены военные и трое мирных жителей Курской области.