«200 на 200»: Прошел обмен военнопленными между Киевом и РФ

5 марта, 2026 16:55

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен военнопленными по формуле "200 на 200". Об этом в четверг, 5 марта, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. Информацию подтвердили в Минобороны России.

"Сегодня 200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение: их родные возвращаются домой", - написал Зеленский. По его словам, речь идет о защитниках Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей - солдатах Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пограничниках и нацгвардейцах.

По словам Зеленского, обмен состоялся при поддержке посредников. "Благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена", - добавил он.

Минобороны РФ: Российские военнослужащие - в Беларуси

В Москве также отметили посреднические усилия США и ОАЭ. В Минобороны РФ уточнили, что российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позднее они будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации.

Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский в Telegram напомнил о договоренностях в Женеве 5-6 марта об обмене в формате "500 на 500".

Ранее, 5 февраля, между Киевом и Москвой состоялся обмен по формуле "157 на 157". Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев. Более половины попали в плен во время обороны Мариуполя. Кроме того, удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев. Самому молодому из бывших пленных - 23 года, он был приговорен к пожизненному судом в РФ после обороны Мариуполя. Самому старшему - 63 года, писали "Українськi Новини". РФ были возвращены военные и трое мирных жителей Курской области.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

