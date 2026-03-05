В Японии появились дорожные знаки с котиками и это не шутка!

Это не реклама и не шутка дизайнеров. Такие предупреждения действительно устанавливают там, где кошки часто выбегают на проезжую часть.

Иногда на знаке изображён один кот, иногда сразу несколько — будто маленькая кошачья компания собирается перейти дорогу. Подпись предупреждает водителей: животное может появиться неожиданно.

Подобные знаки появились в жилых кварталах и небольших городах, где много свободно гуляющих домашних и уличных кошек. Для водителей это сигнал снизить скорость и быть внимательнее.

Но коты — далеко не единственные «герои» японских дорожных предупреждений.

В стране можно встретить знаки, предупреждающие о обезьянах, которые иногда выбегают на дороги в горных районах. В северных регионах устанавливают знаки с оленями, а в сельской местности — с кабанами.

Есть и ещё один знак, который многие туристы запоминают сразу.

На нём изображены дети, буквально выбегающие на дорогу. Такой знак ставят рядом со школами и детскими садами, чтобы водители были готовы к неожиданному появлению ребёнка.

Японские дорожные предупреждения часто выглядят почти как маленькие рисунки или комиксы. Но их задача вполне серьёзная — напомнить водителям, что на дороге может появиться кто угодно.

Иногда даже кот.





